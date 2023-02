Funcionários do Departamento de Defesa acreditam que o sucesso não pode ser garantido

Os planos da Ucrânia de tomar a Crimeia da Rússia provavelmente não terão sucesso em um futuro próximo, disseram legisladores do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos EUA em uma reunião secreta com o Departamento de Defesa, de acordo com o Politico.

A agência relata que conversou com quatro pessoas que divulgaram detalhes da reunião, mas desejaram permanecer anônimas. Embora as fontes não tenham explicado o que levou as autoridades de defesa a essa avaliação, elas afirmaram que a principal afirmação era que a Ucrânia não tem capacidade para expulsar as forças russas da península. Eles também não esperam que essa situação mude tão cedo. Se Kiev tentar tal operação, seu sucesso não pode ser garantido, observou uma das fontes.

A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, se recusou a comentar sobre o briefing confidencial ou discutir “hipoteticamente ou especular sobre possíveis operações futuras”. No entanto, Singh afirmou que a Ucrânia “capacidade de lutar e retomar o território soberano… fala por si.”

O relatório do Politico vem várias semanas depois que uma avaliação semelhante foi expressa pelo presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley. “Ainda afirmo que, neste ano, seria muito, muito difícil expulsar militarmente as forças russas de cada centímetro da Ucrânia ocupada pelos russos”, disse. Milley disse, referindo-se às quatro ex-regiões ucranianas que votaram para se juntar à Rússia no ano passado, bem como a Crimeia, que voltou a se juntar à Rússia em 2014 após um referendo.

Milley observou, no entanto, que não acredita que as regiões não possam ser capturadas pela Ucrânia, mas enfatizou que seria “muito, muito difícil.”













Autoridades ucranianas, incluindo o presidente Vladimir Zelensky, insistiram repetidamente que a retomada de todos os antigos territórios de Kiev era a principal prioridade do governo, incluindo a Crimeia. Eles argumentaram que qualquer negociação com Moscou sobre o fim das hostilidades só ocorreria depois que as tropas russas se retirassem completamente dessas terras.

Para esse fim, Kiev intensificou suas demandas por armamento mais avançado e de longo alcance do Ocidente. Isso inclui artilharia de foguetes e munições guiadas disparadas por aviões de combate e drones, a fim de atingir alvos russos bem atrás das linhas de frente.

O Kremlin, por sua vez, alertou que qualquer ameaça aos territórios russos, incluindo a Crimeia e as quatro regiões recém-incorporadas, resultará no uso de “armas mais poderosas” pelas forças armadas da Rússia.

O presidente da Duma russa, Vyacheslav Volodin, alertou sobre uma possível “tragédia mundial” se as nações ocidentais continuarem a fornecer armas que Kiev poderia usar para atingir alvos civis e tentar tomar territórios russos.