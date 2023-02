Ofertas ultrapassam 70 milhões de toneladas em 2022, segundo o Ministério da Agricultura

As exportações de alimentos da Rússia aumentaram 12% em termos monetários no ano passado, para mais de 70 milhões de toneladas, apesar das dificuldades causadas pelas sanções ocidentais, informou o Ministério da Agricultura do país na quinta-feira.

O ministério destacou que os produtos agrícolas nacionais foram fornecidos a 150 países, enfatizando que a contribuição da Rússia para a segurança alimentar mundial está em constante crescimento.

De acordo com o último relatório, as exportações de óleos e gorduras aumentaram 26%, carnes e laticínios aumentaram 16% e as exportações de grãos aumentaram 14%.

O ministério também observou resultados em seu trabalho de reorientação dos fluxos de exportação, construção de novas cadeias logísticas e transações financeiras, além de facilitar as condições para fornecer apoio estatal. “Isso ajudará a aumentar ainda mais as exportações para mercados prioritários”, escreveu em seu canal oficial do Telegram.

As sanções ocidentais impostas à Rússia têm interrompido o fornecimento de alimentos do país ao mercado mundial, ameaçando exacerbar a crise alimentar global.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou repetidamente que, apesar dos obstáculos, a Rússia continua pronta para ajudar as nações pobres a combater a fome, fornecendo-lhes o “assistência necessária”.

