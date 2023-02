Mikhail Podolyak, conselheiro da administração do presidente da Ucrânia, disse anteriormente que Kiev vai “retomar a Crimeia por meio de uma ofensiva normal (convencional) e em um tempo muito curto”. Já o ministro do Interior em exercício da Ucrânia Igor Klimenko disse que o ministério do país começou a formação de brigadas de assalto compostas por militares, policiais e guardas fronteiriços para tomar a Crimeia e Donbass.

“Qualquer tentativa de ofensiva do Exército ucraniano levará do nosso lado a uma resposta militar terrível para eles, da qual eles não serão capazes de se recuperar”, disse o parlamentar da Crimeia à Sputnik. Segundo ele, a Crimeia está bem protegida e tem um valor sagrado para a Rússia

Por sua vez, o deputado da Duma de Estado (câmara baixa do parlamento russo) pela região da Crimeia Mikhail Sheremet declarou que ataques à Crimeia com mísseis dos EUA podem ser considerados como uma declaração de guerra por parte de Washington .

Segundo ele, todas as ações do Exército ucraniano são supervisionadas pelos EUA e é de lá que são dadas as ordens para onde ele deve disparar com as armas norte-americanas fornecidas.