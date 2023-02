Sérvia descreve posição sobre a adesão à OTAN — CMIO

A Sérvia não tentará ingressar no bloco da OTAN liderado pelos EUA e manterá seu status militar neutro, afirmou o presidente Aleksandar Vucic na quinta-feira. Ele fez as observações durante uma sessão parlamentar especial debatendo as negociações sobre a região separatista da Sérvia do Kosovo e o plano de reconciliação elaborado pelo Ocidente.

“Esta manhã, ouvi disparates de falsos patriotas dizendo que estamos levando a Sérvia para a integração atlântica. Nós não. Continuaremos a manter nossa neutralidade militar e, ao contrário daqueles que destruíram nossas forças armadas, estamos construindo nosso exército”. disse Vucic.

No entanto, o presidente reconheceu que a Sérvia é “cercado por países membros da OTAN”, o que torna muito difícil permanecer não-alinhado. Belgrado continuará buscando a adesão à UE, o que é “vital” para o país, acrescentou Vucic.

"A adesão à UE é de interesse vital para nós. Não se pode funcionar sem aliados," ele disse. "Não é o que ganhamos, é sobre o que vamos perder."













Um acordo proposto entre a Sérvia e Kosovo, que foi apresentado no final do ano passado, prevê a expedição do processo de adesão da Sérvia à UE em troca do reconhecimento de fato da independência da região por Belgrado. A Sérvia seria obrigada a aceitar a adesão da província separatista a organizações internacionais como a ONU, UE e OTAN.

Até agora, Belgrado resistiu ao acordo, mas o Ocidente continua pressionando. Na semana passada, Vucic disse que o acordo “dificilmente contém algo que nos deixaria felizes,” lamentando a relutância do Ocidente em buscar um compromisso. Ao mesmo tempo, ele disse que a recusa de Belgrado resultaria na suspensão da UE de todos os processos de integração, reimpondo um regime de vistos, interrompendo todos os novos investimentos e retirando todos os atuais.

“Temos a seguinte escolha: ou, por um lado, isolamento, sanções de um tipo ou de outro, mas não há sanções piores do que a retirada de investimentos, sobre a qual me disseram diretamente três vezes”, disse. disse Vucic. O Kosovo se separou da Sérvia no final dos anos 1990, depois que a OTAN lançou uma campanha de bombardeio contra Belgrado em 1999.

Washington e muitos de seus aliados reconheceram Kosovo como um estado soberano depois que seu parlamento votou para declarar a independência formal em 2008, mas a própria Belgrado e nações como Rússia e China não o fizeram.