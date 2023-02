Sanções ao petróleo russo não funcionam – analistas – CMIO

As restrições foram inventadas por burocratas que não entendem como os mercados funcionam, disseram especialistas do setor à CNBC

As sanções impostas pelo Ocidente às exportações de petróleo bruto da Rússia até agora “falhou completamente,” e novos limites de preços também podem ser ineficazes, de acordo com um relatório da CNBC na sexta-feira, citando analistas.

O relatório surge no momento em que a União Europeia planeja proibir as importações de produtos petrolíferos refinados russos, incluindo diesel e combustível de aviação, a partir de 5 de fevereiro.

O bloco já havia proibido as importações de petróleo bruto transoceânico de Moscou em dezembro. A UE, os países do G7 e a Austrália também estabeleceram um teto de preço de US$ 60 por barril, que impede as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços aos transportadores de petróleo russo, a menos que a carga seja comprada pelo preço estabelecido ou abaixo dele.

O limite de preço “foi inventado por burocratas formados em finanças. Nenhum deles realmente entende os mercados de petróleo”, Paul Sankey, presidente e analista principal da Sankey Research, disse à CNBC. “Tem sido uma bomba total; falhou completamente,” ele enfatizou.

De acordo com Sankey, o fornecimento de petróleo russo não foi significativamente interrompido e “eles sustentaram as exportações em níveis elevados.”

“Ouvi de uma grande fonte que os sauditas têm perguntado por aí como é que o petróleo russo ainda está fluindo”, disse. ele disse. “Isso traz a questão do que acontecerá com as sanções que estão chegando aos produtos, porque simplesmente não parece funcionar.”

A fundadora da empresa de análise Vanda Insights, Vandana Hari, também disse à emissora americana que estava cética sobre as próximas restrições aos produtos petrolíferos refinados russos, observando que “o limite de preço bruto foi bastante inconsequente.”













“Acho que os limites de produtos refinados que eles estão planejando – cerca de US$ 100 [per barrel] para diesel e produtos limpos e talvez cerca de US$ 45 para combustíveis sujos como óleo combustível – provavelmente também serão imateriais”, explicou o analista.

De acordo com Hari, o petróleo russo chegará aos mercados que estão “ainda dando as boas-vindas” como a China e a Índia.

“A China e a Índia se beneficiaram bastante no ano passado com os preços do petróleo russo com grandes descontos e o mesmo vai acontecer com os produtos refinados russos”, disse. Hari previu, acrescentando que poderia ser mais complicado para Moscou encontrar mercados para tais produtos.

Paul Sankey também observou que “amizades de petróleo são gordurosas” e há muitas maneiras diferentes de transportar o petróleo russo pelo mundo, contornando os limites de preços.

Enquanto isso, a UE tem lutado para chegar a um acordo sobre o teto de preço para os produtos petrolíferos russos, com alguns membros alegando que o nível proposto é muito generoso para Moscou e buscando um teto mais baixo. Espera-se que as medidas entrem em vigor em 5 de fevereiro, depois de obter a aprovação de todos os 27 estados membros da UE.

