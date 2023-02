Estado-membro-chave da OTAN acusa aliados de ‘guerra psicológica’ – CMIO

O ministro do interior de Türkiye afirma que os EUA, o Reino Unido e várias outras nações estão por trás disso

Vários dos aliados da OTAN de Türkiye estão envolvidos em atividades hostis contra Ancara, afirmou o ministro do Interior do país, Suleyman Soylu. Seu comentário veio logo após os Estados Unidos emitirem um alerta aos seus cidadãos no país sobre a possibilidade de “iminente” ataques terroristas.

Falando na quinta-feira, Soylu disse: “No dia em que anunciamos nossa meta de atrair 60 milhões de turistas anualmente, eles começaram uma guerra psicológica contra Türkiye.”

O Reino Unido, Holanda, Alemanha, Bélgica e várias outras nações também anunciaram suas decisões de fechar temporariamente seus respectivos consulados em Istambul, citando uma ameaça terrorista.

Na última sexta-feira, a missão diplomática dos Estados Unidos no país alertou seus cidadãos sobre “possíveis ataques iminentes de retaliação por terroristas” visando locais de culto em Türkiye.

De acordo com a mensagem, o aumento do risco de segurança foi devido ao medo de represálias de extremistas “na sequência dos recentes incidentes de queima do Alcorão na Europa.”

Os consulados da Holanda, Reino Unido, Bélgica, Alemanha e França em Istambul anunciaram fechamentos temporários por motivos de segurança pouco tempo depois.













Soylu também destacou os EUA por seu apoio contínuo à milícia curda YPG, que Ancara suspeita estar por trás de um ataque terrorista mortal em Istambul em novembro do ano passado.

“Não sabemos que você está de mãos dadas com os responsáveis ​​pelo ataque na Avenida Istiklal?” perguntou o ministro turco. Ele passou a argumentar que, se Türkiye tivesse agido dessa maneira, já seria rotulado como um estado terrorista.

As relações entre Ancara e o Ocidente pioraram ultimamente, após a queima do Alcorão do político de extrema direita dinamarquês-sueco Rasmus Paludan no final do mês passado. As autoridades suecas, que mais tarde condenaram a polêmica atuação fora do consulado turco em Estocolmo, não interromperam o protesto na época, citando a liberdade de expressão.

Após a manifestação, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan deixou claro que Ancara não apoiaria a candidatura da Suécia para ingressar na OTAN. A Suécia e a Finlândia solicitaram adesão ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos em maio passado, em resposta ao ataque da Rússia à Ucrânia. Uma vez que é necessário o apoio unânime de todos os estados membros da OTAN para aceitar novos países, o processo de adesão tem estado efetivamente no limbo desde então.

Ao estabelecer as condições para a adesão da Suécia e da Finlândia ao bloco, Türkiye exigiu que as duas nações parassem de fornecer apoio a grupos que Ancara designou como terroristas, extraditassem suspeitos de terrorismo e encerrassem seus embargos de armas.