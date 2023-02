UE enfrenta escassez de oferta após proibição do petróleo russo – Bloomberg – CMIO

Com a iminência da proibição do fornecimento de produtos petrolíferos russos, a União Europeia precisa encontrar fontes alternativas para suas futuras importações de combustível, o que pode ser bastante desafiador, informa a Bloomberg.

O meio de comunicação indicou na sexta-feira que três novas refinarias no Oriente Médio poderiam ajudar muito a UE a substituir 600.000 barris por dia de diesel russo, mas elas enfrentaram vários atrasos. Nenhum deles ainda está em plena capacidade e pode haver ainda mais assaltos, de acordo com o relatório.

“Para substituir os suprimentos russos, a Europa está se voltando cada vez mais para os produtores do Oriente Médio”, analistas do JPMorgan Chase disseram aos clientes.

No entanto, de acordo com Ahmed Mehdi, analista de commodities em Londres da Renaissance Energy Advisors, “Os projetos de refino do Oriente Médio estão sujeitos a atrasos no comissionamento.” Ele disse à Bloomberg que “A Europa não se beneficiará dos barris adicionais até o final de 2023.”

O relatório afirma que as novas refinarias estão localizadas na Arábia Saudita, Kuwait e Omã.

A refinaria de Jazan, da Saudi Aramco, no sudoeste do reino, supostamente projetada para processar 400.000 barris de petróleo por dia, ainda está sendo ampliada. Terá de produzir combustíveis que atendam às rigorosas especificações europeias de emissões, de acordo com a consultoria Vortexa. A instalação também fica perto da fronteira do Iêmen devastado pela guerra, o que a torna “especialmente vulnerável” a ataques de drones, alertou a empresa de consultoria de investidores Greenmantle.

Outro estado do Oriente Médio, o Kuwait, planeja aumentar os fluxos de diesel para a UE em cinco vezes este ano, para 50.000 barris por dia, e dobrar os embarques de combustível de aviação. Ela administrará isso aumentando a produção em sua enorme refinaria Al Zour de 615.000 barris por dia, de acordo com o relatório. A usina finalmente começou a funcionar no ano passado, com cerca de dois anos de atraso. A estatal de energia espera iniciar a segunda das três linhas neste mês e a última em abril.













Enquanto isso, Omã e Kuwait estão construindo uma refinaria de 230.000 barris por dia em Duqm, na antiga costa do Oceano Índico. Esperava-se inicialmente que a instalação se tornasse operacional em 2020, mas isso foi adiado até o final deste ano. “A maioria dos traders de petróleo que cobrem o Oriente Médio não espera os primeiros embarques até pelo menos o final de 2023”, disse. Bloomberg escreveu.

A proibição da UE de todas as importações marítimas de combustíveis refinados da Rússia deve entrar em vigor em 5 de fevereiro, depois de obter a aprovação de todos os 27 estados membros da UE. O bloco tem lutado para chegar a um acordo sobre o teto de preço dos produtos petrolíferos russos, com alguns membros buscando um teto mais baixo.

Bruxelas já havia proibido as importações de petróleo bruto transoceânico de Moscou em dezembro. A UE, os países do G7 e a Austrália também estabeleceram um teto de preço de US$ 60 por barril, que impede as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços aos transportadores de petróleo russo, a menos que a carga seja comprada pelo preço estabelecido ou abaixo dele.

