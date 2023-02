Europa pode enfrentar escassez de produtos petrolíferos em meio a sanções contra Rússia, diz mídia

A proibição pela União Europeia de todas as importações por via marítima de combustíveis refinados da Rússia entrará em vigor em 5 de fevereiro , depois de obter a aprovação de todos os 27 Estados-membros da UE. O bloco europeu tem tido dificuldades para chegar a um acordo sobre o limite de preços para os produtos petrolíferos russos, com alguns membros buscando um teto de preço mais baixo.