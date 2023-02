As sanções do Canadá contra a mídia e jornalistas russos são uma violação da liberdade de expressão, disse Riyad Khuveili, chefe do sindicato de editores de mídia na Argélia, à RIA Novosti.

O chefe do sindicato argelino enfatizou que a proibição das atividades da mídia russa nos países europeus e as sanções canadenses são “uma violação da liberdade de expressão e a privação dos europeus do direito de receber informações”.

O embaixador da Rússia no Canadá, Oleg Stepanov, comentando sobre as novas restrições deste país, disse à RIA Novosti que quaisquer sanções não aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU não são legais em princípio, mas o Ocidente há muito se esqueceu do direito internacional, segundo ele, a Rússia responde a essas sanções.

Dmitry Kiselyov, diretor geral do grupo de mídia Rossiya Segodnya, disse à RIA Novosti que as sanções do Canadá contra a mídia e figuras culturais da Federação Russa são uma continuação da escalada, que não levará a nada de bom. Dmitry Gornostaev, vice-editor-chefe do grupo de mídia, que caiu sob as novas sanções canadenses, também observou em entrevista à RIA Novosti que essas sanções são motivo de orgulho, ele está feliz por estar na mesma lista que Mikhail Boyarsky.