Os investigadores não descartaram a possibilidade de que uma nação ocidental tenha sido responsável pelas explosões.

oficiais alemães são “aberto a teorias” que a sabotagem dos oleodutos submarinos Nord Stream foi realizada por uma nação ocidental “com o objetivo de culpar a Rússia”, O Times noticiou.

Em artigo publicado na quarta-feira, o jornal britânico descreveu o mistério de quem estaria por trás dos ataques como “uma das maiores questões do século 21.”

Os dois oleodutos, cada um com duas colunas, foram danificados por explosões no final de setembro. A Alemanha, receptora do gás natural russo, para o qual foram construídas as rotas de energia submarina, bem como a Suécia e a Dinamarca, em cujas águas territoriais o dano foi causado, estão realizando uma investigação separada.

Citando autoridades europeias, o Times disse que a falta de transparência nas investigações pode encorajar “perigosas teorias da conspiração” e “especulações selvagens”.

“Este foi um grande ataque à infraestrutura. É estranho que tenhamos ouvido muito pouco”, um analista ocidental não identificado foi citado como tendo dito.

Acredita-se que a investigação alemã tenha feito poucos progressos e está “ainda para descobrir qualquer evidência convincente” apontando para a Rússia, disse o The Times, acrescentando que Berlim é “aberto a teorias de que um Estado ocidental executou o bombardeio com o objetivo de culpar a Rússia”.













Ele observou que 23 funcionários diplomáticos e de inteligência em nove nações ocidentais também disseram ao Washington Post recentemente que ainda não viram evidências envolvendo a Rússia e alguns disseram que não acreditam que Moscou seja o culpado.

Após as explosões, no entanto, Kiev e alguns de seus apoiadores mais expressivos foram rápidos em atribuir a culpa à Rússia, alegando que ela danificou sua própria infraestrutura para pressionar a UE.

Mikhail Podoliak, um assessor do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, explicou a aparente irracionalidade de tal movimento, dizendo ao The Times que Moscou “apóia-se em ações que são ilógicas, mas que acredita que irão intimidar.”

O governo russo descreveu a sabotagem como uma “ataque terrorista” e disse que os EUA foram a nação que mais se beneficiou com isso, acelerando as tentativas da Europa de se livrar do gás russo.

A subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, declarou que era “gratificado” com a destruição do projeto Nord Stream 2 durante uma audiência no Congresso na semana passada. Respondendo ao comentário, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse na quinta-feira que o diplomata dos EUA basicamente “confessado” Washington estava por trás da sabotagem.