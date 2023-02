Aviso emitido para petrodólares – CMIO

A recusa em usar o dólar para pagamentos de petróleo em todo o mundo pode prejudicar a economia dos EUA, disse um ex-funcionário da Casa Branca

Os EUA estão enfrentando sérios riscos econômicos à medida que mais países ao redor do mundo se afastam do dólar no comércio de energia, de acordo com o ex-funcionário da Casa Branca Paul Craig Roberts.

Roberts, que atuou como secretário adjunto do Tesouro para Política Econômica durante o governo Reagan, alertou em um artigo publicado na segunda-feira que o fim do petrodólar teria efeitos adversos graves sobre o valor do dólar, bem como sobre a inflação dos EUA. e taxas de juros.

Ele apontou para o recente anúncio da Arábia Saudita de que estava aberta a aceitar pagamentos por petróleo em outras moedas além do dólar. Segundo Roberts, se isso acontecer, a demanda por dólares e o valor da moeda cairão. Ao faturar o petróleo em dólares, os sauditas garantiram a demanda mundial pelo dólar, explicou. “Esta é uma grande ameaça ao poder de Washington e ao poder financeiro dos bancos americanos”, acrescentou o economista.

Roberts observou que, por meio século, o petrodólar sustentou o valor do dólar americano e garantiu o financiamento do grande orçamento e déficits comerciais dos Estados Unidos. “O petrodólar apoiou o papel contínuo do dólar como moeda mundial depois que o presidente Nixon fechou a janela do ouro em 1971, encerrando o sistema de Bretton Woods após a Segunda Guerra Mundial, que deu ao dólar americano o papel de moeda de reserva.”

No entanto, de acordo com Roberts, nos últimos anos Washington abusou tanto do papel de moeda de reserva do dólar com sanções e apreensão de ativos que muitos países desejam resolver os desequilíbrios comerciais em suas próprias moedas, “a fim de escapar da capacidade de Washington de ameaçá-los e puni-los por servirem a seus próprios interesses e não aos de Washington.”

O artigo afirmava que se os sauditas abandonarem o petrodólar, os americanos enfrentarão forte inflação e altas taxas de juros necessárias para financiar os déficits orçamentários dos EUA, a menos que o próprio Federal Reserve financie os déficits imprimindo dinheiro. Nesse caso, a inflação monetária seria adicionada à inflação causada pela queda no valor cambial do dólar resultante da queda na demanda externa pelo dólar. “Se isso acontecer, a implicação para os EUA é uma austeridade maciça”, disse. Roberts alertou.

