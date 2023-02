George Soros ou é profético ou mexe muitos pauzinhos — CMIO

O ativista bilionário previu que a OTAN se tornaria o executor e os europeus orientais a força de trabalho para sua nova ordem mundial

George Soros é incrivelmente presciente ou assustadoramente influente quando se trata de determinar quem precisará fazer todo o sangramento e morte que ele considera necessário para trazer um desejável “nova ordem mundial.”

Considere o ensaio do bilionário húngaro sobre o futuro da OTAN: “Os Estados Unidos não seriam chamados a agir como o policial do mundo. Quando atua, agiria em conjunto com os outros. A propósito, a combinação de mão-de-obra da Europa Oriental com as capacidades técnicas da OTAN aumentaria muito o potencial militar da parceria porque reduziria o risco de sacos com cadáveres para os países da OTAN, que é o principal constrangimento à sua vontade de agir. Esta é uma alternativa viável para a iminente desordem mundial.”

Se ela estivesse escrevendo estas palavras hoje, ele estaria dando uma descrição muito boa da estratégia dos EUA e da OTAN para ajudar a provocar e explorar o conflito Rússia-Ucrânia. Os ucranianos estão fornecendo a mão de obra – em outras palavras, a bucha de canhão – e os marionetistas ocidentais podem se esforçar para enfraquecer a Rússia e impor sua visão de uma ordem mundial favorável. Eles também podem fazer isso sem ter que argumentar com seus cidadãos que esta é uma luta pela qual vale a pena tolerar sacos de cadáveres vindos do front.

Além disso, ao compartilhar o fardo de fornecer ajuda militar e econômica a Kiev, as potências ocidentais obtêm o duplo benefício de prolongar sua guerra por procuração e criar a impressão de que o mundo inteiro está firmemente ao lado do azul e do amarelo. Isso ajuda a sustentar a narrativa de que não há base moral para criticar a política da Ucrânia e quem o faz provavelmente é um agente do Kremlin.













O problema é que Soros não escreveu sua opinião sobre a situação esta semana, este mês ou mesmo no ano passado. Ele nem mesmo o escreveu em 2014, quando supostamente apoiava a derrubada do governo eleito da Ucrânia e poderia ter antecipado razoavelmente um próximo conflito com a Rússia. Não, Soros escreveu esta avaliação em 1993, quase 30 anos atrás.

Naquela época, após o colapso da União Soviética, Soros queria impedir que os ex-estados soviéticos e as nações do Pacto de Varsóvia se tornassem países nacionalistas que seriam governados de acordo com seus próprios interesses e se oporiam à ordem global que ele estava promovendo.

Os líderes ocidentais haviam garantido que a OTAN não se expandiria para o leste, mas Soros via o bloco militar como “a base de uma nova ordem mundial”. Ele admitiu que o grupo precisaria “algum novo pensamento profundo,” dado que a sua missão original era “obsoleto,” e ele insistiu que a aliança deve ser livre para convidar qualquer país a aderir.

Na verdade, ele viu uma grande oportunidade para a OTAN tirar proveito do vazio de segurança criado pelo colapso soviético se pudesse agir rapidamente. “Se a OTAN tem alguma missão, é projetar seu poder e influência na região, e a missão é melhor definida em termos de sociedades abertas e fechadas.”

“Os países da Europa Central estão clamando por adesão total à OTAN o mais rápido possível, de preferência antes da recuperação da Rússia. A Rússia se opõe, não porque abriga quaisquer desígnios em seu antigo império, mas porque não vê vantagem em consentir. Seu orgulho nacional foi ferido e está cansado de fazer concessões sem os benefícios correspondentes.”

Soros via a OTAN como uma plataforma viável para se tornar o executor anti-Rússia de sua nova ordem mundial e o objeto brilhante e brilhante para atrair os antigos estados do bloco oriental da Europa para o redil. “A OTAN tem uma estrutura de comando unificada que reúne os Estados Unidos e a Europa Ocidental,” ele disse.

“Existem grandes vantagens em ter um pilar ocidental tão forte: ele leva a uma estrutura desigual firmemente enraizada no Ocidente. Assim deve ser, pois o objetivo é reforçar e gratificar o desejo da região de ingressar na sociedade aberta do Ocidente”.

O objetivo tornou-se realidade. Por exemplo, Soros observou que não havia nada que impedisse países como Polônia, República Tcheca e Hungria de ingressar na OTAN. As três nações se tornaram a primeira onda da expansão pós-Guerra Fria da OTAN, juntando-se ao bloco em 1999. Na verdade, o bloco quase dobrou de tamanho desde então, adicionando 14 membros até 2020 e deixando a Ucrânia e a Geórgia como perspectivas futuras.

A OTAN avançou ao longo da fronteira russa, colocando armas estratégicas e garantias de segurança à porta de Moscovo e ajudando a despoletar a crise actual. Como Soros reconheceu em 1993, a Rússia não desejava restaurar o império de Pedro, o Grande – ao contrário de um popular ponto de discussão da CNN. No entanto, como o Kremlin alertou repetidamente nos anos que antecederam o atual conflito, Moscou não poderia ficar de braços cruzados enquanto seus interesses de segurança nacional eram pisoteados.

É fácil ver por que Soros estava e está tão preocupado com o nacionalismo: sua visão nunca poderia vender com um governo que atendesse aos interesses de seu próprio povo.

A farra de expansão da OTAN não deixou ninguém mais seguro. Sabemos que os irmãos mais novos, como o povo da Ucrânia, não estão em melhor situação. Eles têm o privilégio de sangrar e morrer enquanto fornecem o “mão de obra” para a luta por procuração da OTAN com a Rússia. Quanto aos irmãos mais velhos, eles minam sua própria segurança. Americanos e europeus ocidentais estão sofrendo os efeitos econômicos da guerra de sanções EUA-OTAN contra a Rússia, e seus governos estão os empurrando cada vez mais perto de um Armagedom nuclear que acabará com o planeta.

O Boletim dos Cientistas Atômicos anunciou na semana passada que seu Relógio do Juízo Final avançou para 90 segundos antes da meia-noite, o mais recente de todos os tempos, indicando que a humanidade está em “um tempo de perigo sem precedentes.” O grupo citou o conflito Rússia-Ucrânia, que “desafiou a ordem nuclear – o sistema de acordos e entendimentos que foram construídos ao longo de seis décadas para limitar os perigos das armas nucleares.”













Não se preocupe se você é George Soros, 92 anos, e vendo seus sonhos geopolíticos se tornarem realidade. Ele e outros como ele podem continuar marchando para aperfeiçoar sua ordem mundial como bem entenderem.

Se nos perguntarmos se a OTAN trabalha em nome dessa ordem, precisamos apenas olhar para o que aconteceu e o enquadramento do conflito atual. Quando as forças russas começaram sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro passado, líderes e especialistas ocidentais condenaram o presidente Vladimir Putin por minar o “ordem internacional baseada em regras”.

Assim, a OTAN emergiu como a executora da ordem internacional baseada em regras – a nova ordem mundial, se preferir – exatamente como Soros pediu três décadas atrás. Os resultados disso “novo pensamento profundo” são praticamente os mesmos que o ativista político imaginou em 1993. Ele também pediu a expansão da OTAN para a Ásia, o que ainda não aconteceu, mas a cúpula do bloco em 2022 foi ampliada para incluir representantes da Ásia-Pacífico “estados sentinela” – Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

Soros era tão visionário que o investidor de fundos de hedge poderia prever como a geopolítica se desenrolaria várias décadas antes do tempo, ou sua precisão reflete o fato de que ele e seus aliados tendem a conseguir o que querem? Em vez de presciência, essa situação é mais parecida com o cozinheiro sendo um bom preditor do que teremos para o jantar?

O próprio Soros deu uma dica sobre essa teoria em seu ensaio: “Temos que agir sem pleno conhecimento dos fatos porque os fatos são criados por nossas decisões.”

Qualquer um que sugira que Soros dá muitos tiros políticos é imediatamente condenado pela mídia ocidental como anti-semita porque, afinal, ele tem herança judaica. Não importa que ele seja um ateu declarado que foi acusado de minar o governo democraticamente eleito de Israel e de financiar grupos que difamam o estado judeu.

Assim, quando a presidente moldava Maia Sandu retorna de uma recente viagem a Davos e imediatamente começa a insinuar sobre a adesão à OTAN – em violação do compromisso constitucional de seu país com a neutralidade – não devemos apontar que ela se encontrou com Alexander Soros, filho de George Soros, durante o cume. Revelar ou tentar conectar esses pontos seria anti-semita, de acordo com a mídia ocidental.













Não pode ser que George Soros exerça uma quantidade excessiva de influência sobre os assuntos mundiais. Não pode ser que alguns de seus críticos tenham discordâncias legítimas e não fanáticas com suas ideias. Não pode ser que sua imunidade à crítica seja mais uma prova de seu poder.

E feche os olhos quando um grupo de vigilância dos EUA revelar que Soros tem laços financeiros com pelo menos 253 organizações de mídia em todo o mundo e links de financiamento para 54 figuras proeminentes da mídia, incluindo nomes como Christiane Amanpour da CNN, Lester Holt da NBC News e editor executivo do Washington Post Sally Buzbee.

Então Soros consegue exercer sua influência com impunidade, aparentemente conseguindo o que deseja em muitos casos. Ele serve aos interesses de bilionários, empreiteiros de defesa, políticos poderosos e engenheiros sociais. Mas e o resto de nós, os outros 8 bilhões de pessoas no mundo? E aqueles que apenas querem poder sustentar suas famílias, buscar a felicidade e viver em paz – sem se preocupar com o fato de que as pílulas de iodo estão esgotadas e pode não haver tempo para construir um abrigo antinuclear?

O próprio Soros pode nos prescrever mais pão e circo, para manter as massas distraídas – assim como o tribalismo, para manter o povo dividido – pelo menos até que sejamos necessários para servir como “mão de obra” pela causa.