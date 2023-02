Quantidade de investimentos russos congelados revelados – CMIO

Um esquema introduzido no ano passado permite que as empresas emitam títulos de ‘substituição’ locais com liquidação em rublos para substituir Eurobonds

Quase US$ 81 bilhões em fundos pertencentes a investidores russos foram bloqueados por instituições financeiras ocidentais, de acordo com estimativas reveladas pelo Banco da Rússia na terça-feira. Em 30 de novembro do ano passado, o volume de ativos congelados mantidos em instituições financeiras ocidentais totalizava 5,7 trilhões de rublos (US$ 80,8 bilhões). Mais de 20% dos fundos são de propriedade de investidores de varejo, apontou o regulador. No ano passado, em um esforço para minimizar os riscos e proteger os investidores, o banco central russo proibiu corretores de realizar negócios para investidores não qualificados para comprar títulos dos chamados países “hostis”. O regulador também impôs restrições de retaliação aos ativos sob a jurisdição da Rússia pertencentes a não residentes. Falando em uma conferência sobre os desafios globais enfrentados pelos mercados financeiros russos, a chefe do departamento de investimentos do banco central, Olga Shishlyannikova, afirmou que o ativo congelado “história” é “muito complicado” e continuará a ter um impacto negativo sobre os investidores. No entanto, algumas soluções foram implementadas, observou ela. Por exemplo, foram permitidos pagamentos diretos de receita de títulos russos negociados em mercados estrangeiros para investidores russos. Além disso, sob um esquema introduzido no ano passado, as empresas russas podem emitir títulos de ‘reposição’ locais com liquidação em rublos para substituir os Eurobonds pendentes, um tipo de título denominado em moeda estrangeira. Os emissores russos têm enfrentado grandes dificuldades para atender a esses títulos devido às sanções ocidentais.









“Se todos os eurobonds russos forem substituídos, os investidores de varejo poderão sacar mais de 50% de seus ativos e começar a usar esses fundos”, disse. Shishlyannikova explicou. Os ativos restantes são títulos estrangeiros de emissores estrangeiros que não têm conexão direta com a economia russa, acrescentou ela. Em setembro passado, o National Settlement Depository da Rússia solicitou aos ministérios das finanças da Bélgica e Luxemburgo licenças gerais para desbloquear os ativos congelados. Em dezembro, foi emitida uma licença geral para liberar certos fundos congelados e recursos econômicos pertencentes a investidores russos não sancionados. No entanto, o Banco da Rússia avaliou as chances de os países ocidentais devolverem ativos russos como “extremamente baixo” apesar do fato de que eles não foram legalmente confiscados. Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

