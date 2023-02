Washington não vai deter Kyiv em caso de possíveis ataques à Crimeia com novas armas fornecidas a ela, considerando isso um fator de pressão sobre Moscou , mas esta posição levanta cada vez mais questões dentro dos próprios Estados Unidos , Vladimir Batyuk, chefe do Centro de Aspectos Regionais da Política Militar dos EUA no Instituto de Estudos dos EUA e do Canadá da Academia Russa de Ciências, disse à RIA Novosti.