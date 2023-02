EUA devem aumentar presença militar perto da China – CMIO

As forças armadas dos EUA serão enviadas para quatro novas bases em “áreas estratégicas” das Filipinas, anunciaram os dois países na quinta-feira. O acordo foi alcançado durante a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que se encontrou com o presidente filipino Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr em Manila.

As duas nações estão definidas para “acelerar a implementação completa” do Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada (EDCA), uma estrutura que regula o envio de tropas dos EUA para as Filipinas, listada entre as de Washington “principal” aliados não pertencentes à OTAN.

“Os Estados Unidos alocaram mais de US$ 82 milhões para investimentos em infraestrutura nos cinco locais existentes sob a EDCA e estão orgulhosos de que esses investimentos estejam apoiando o crescimento econômico e a criação de empregos nas comunidades filipinas locais”, disse o Pentágono em um comunicado.

Além do desenvolvimento das bases existentes, as forças armadas dos EUA serão enviadas para quatro novos locais em áreas não especificadas. “áreas estratégicas do país”.

“Os Estados Unidos e as Filipinas se comprometeram a agir rapidamente para concordar com os planos e investimentos necessários para os locais novos e existentes da EDCA. A Aliança Filipinas-EUA resistiu ao teste do tempo e permanece firme. Estamos ansiosos pelas oportunidades que esses novos sites criarão para expandir nossa cooperação juntos ”, acrescentou o Pentágono.













A mudança ocorre em meio a crescentes tensões na região, principalmente em torno de Taiwan e do Mar da China Meridional, uma via navegável movimentada sujeita a reivindicações marítimas e territoriais sobrepostas por várias nações, incluindo a China. As Filipinas, uma ex-colônia dos EUA e aliada de longa data de Washington, mantém laços econômicos estreitos com Pequim.

A China já condenou o plano EUA-Filipinas, acusando Washington de aumentar ainda mais a tensão. A Embaixada da China nas Filipinas expressou esperança de que Manila seja “vigilante e resiste a ser aproveitado.”

“Os Estados Unidos, por seus próprios interesses e mentalidade de jogo de soma zero, continuam a intensificar a postura militar nesta região. Suas ações aumentam a tensão regional e minam a paz e a estabilidade regionais”, disse a embaixada em um comunicado.

“Tais medidas contradizem a aspiração comum dos países da região de buscar a paz, a cooperação e o desenvolvimento, e vão contra a aspiração comum do povo filipino de buscar uma recuperação econômica sólida e uma vida melhor em cooperação com a China”. acrescentou.