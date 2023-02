Economia do Reino Unido terá desempenho pior do que a da Rússia – FMI – CMIO

A economia britânica terá o pior desempenho entre as principais nações industrializadas, previu o Fundo Monetário Internacional. O Reino Unido será o único membro do G7 a enfrentar uma recessão em 2023, ficando atrás da economia russa, disse o FMI em sua atualização do World Economic Outlook, publicada na terça-feira.

Em seu último relatório, o FMI novamente rebaixou acentuadamente sua previsão para o Reino Unido, prevendo que a economia contrairá 0,6% contra o crescimento de 0,3% esperado em outubro passado. Isso coloca o desempenho esperado ainda abaixo do da Rússia atingida pelas sanções, que deve crescer 0,3% após contrair 2,2% em 2022. Uma recessão no Reino Unido este ano seria a primeira, excluindo a pandemia, desde a crise financeira em 2009.

Entre as outras nações do G7, as previsões do FMI para o PIB de 2023 mostram crescimento de 1,4% nos EUA, 0,1% na Alemanha, 0,7% na França, 0,6% na Itália, 1,8% no Japão e 1,5% no Canadá.













O FMI afirmou que, embora as perspectivas para outros membros do G7 tenham melhorado ou permanecido inalteradas desde outubro, a previsão para o Reino Unido parece mais sombria devido ao aumento das taxas de juros e aumento dos impostos. Isso, juntamente com a contenção de gastos do governo, exacerbará a crise do custo de vida.

“Políticas fiscais e monetárias mais rígidas e condições financeiras e preços de varejo de energia ainda altos pesando nos orçamentos das famílias” corroeram o PIB do país, disse o FMI.

A inflação galopante, acima de 10% e mais de cinco vezes a meta de 2% do Banco da Inglaterra, minou o poder de compra das famílias, espremendo a demanda e arrastando a economia, concluiu o relatório.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT