Nova nota de $ 5 não terá o rosto de Charles III em favor do design “indígena”

O banco central da Austrália anunciou na quinta-feira que a nova nota de US$ 5 terá um design em homenagem “a cultura e a história dos primeiros australianos” em vez do retrato do rei Charles III. A cédula atualmente retrata a falecida Rainha Elizabeth II.

“O monarca ainda estará nas moedas, mas a nota de $ 5 dirá mais sobre nossa história, nossa herança e nosso país, e vejo isso como uma coisa boa”, disse. O tesoureiro Jim Chalmers disse a repórteres em Melbourne.

Valendo cerca de $ 3,55 em dólares americanos, o fiver é a cédula de menor valor da Austrália. Há cerca de 208 milhões de notas atualmente em circulação, mostrando o retrato da falecida rainha de um lado e o prédio do parlamento australiano em Canberra do outro.

Grupos indígenas serão consultados sobre o projeto de substituição apropriado, um processo que pode levar vários anos, disse o banco. O desenho atual permanecerá em circulação por enquanto e continuará a ter curso legal mesmo depois. A nova moeda de 50 centavos da Austrália, prevista para o final deste ano, ainda apresentará o retrato de Carlos III.

Elizabeth II faleceu em setembro, após um reinado de 70 anos. Embora a Austrália seja formalmente independente desde 1901, ela considera o monarca britânico seu chefe de estado simbólico.













O Partido Liberal, da oposição, criticou a decisão de remover Charles das notas, sugerindo que fazia parte da agenda do governo trabalhista transformar a Austrália em uma república. O líder liberal Peter Dutton disse que o PM Anthony Albanese estava por trás da mudança e instou os australianos a se oporem “o absurdo acordado que continua.”

O anúncio do banco ocorreu quando o ministro das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, e o ministro da Defesa, Richard Marles, estavam em Londres para reuniões com seus colegas britânicos. Enquanto o governo albanês continua comprometido com o “AUKUS” pacto com o Reino Unido e os EUA, Wong lembrou a seus anfitriões que a identidade da Austrália não é mais basicamente britânica.

“Hoje, como um país moderno e multicultural, lar de pessoas de mais de 300 ancestrais e a mais antiga cultura contínua da Terra, a Austrália se vê como estando no Indo-Pacífico e sendo do Indo-Pacífico”, Wong disse em um discurso no King’s College na terça-feira.

O “história que contamos ao mundo sobre quem somos,” Wong argumentou, é “o ponto de partida de nossas políticas externas”.

Wong, 54, nasceu na Malásia, mas mudou-se para a Austrália quando tinha oito anos. Ela observou que metade de sua família é de etnia chinesa, que trabalhava em plantações e como empregada doméstica para os britânicos.

“Essas histórias às vezes podem parecer desconfortáveis ​​– para aqueles de quem são as histórias e para aqueles que as ouvem,” Wong disse. “Mas entender o passado nos permite compartilhar melhor o presente e o futuro.”