Gigante do petróleo dos EUA registra lucro monstruoso – CMIO

A ExxonMobil, importante petrolífera dos EUA, obteve US$ 55,7 bilhões em lucros no ano passado, divulgou a empresa na terça-feira. O valor foi um novo recorde para a Exxon, cujo recorde anterior era de US$ 45,2 bilhões em 2008, quando o barril de petróleo custava cerca de US$ 150 – cerca de 30% a mais, em média, do que em 2022.

De acordo com o CEO da empresa, Darren Woods, os lucros dispararam devido à recuperação da demanda pós-Covid-19 em meio a restrições no fornecimento de energia.

“Embora nossos resultados tenham se beneficiado claramente de um mercado favorável, os investimentos anticíclicos que fizemos antes e durante a pandemia forneceram a energia e os produtos de que as pessoas precisavam quando as economias começaram a se recuperar e os suprimentos ficaram escassos. Nós nos inclinamos quando outros se inclinaram”, disse Woods.

A produção da empresa também cresceu cerca de 100 mil barris de óleo e gás equivalente por dia (bpd) em relação a 2021, passando para 3,8 milhões de bpd.

Acredita-se que os ganhos da Exxon sejam um recorde para a indústria petrolífera ocidental, embora outras grandes empresas como BP, Chevron, Shell e TotalEnergies ainda não tenham divulgado seus resultados de 2022. De acordo com um cálculo recente dos analistas da Refinitiv, as cinco supermajors devem registrar um lucro combinado de quase US$ 200 bilhões em 2022, após os picos do ano passado nos preços da energia.













No entanto, os números abundantes alimentaram o debate sobre se os governos devem aumentar ainda mais os impostos sobre os lucros inesperados do setor, já que os consumidores sofrem com os altos preços da energia. A Shell disse recentemente que seu imposto extra de impostos inesperados na Europa e no Reino Unido para 2022 é estimado em cerca de US$ 2,4 bilhões. A TotalEnergies informou no início deste mês que os impostos inesperados custaram à empresa pelo menos US$ 2 bilhões no quarto trimestre.

A Exxon disse que seus ganhos no quarto trimestre ficaram aquém de US$ 1,3 bilhão devido aos impostos inesperados da UE e às perdas de ativos. A empresa está processando o bloco em uma tentativa de acabar com o imposto, argumentando que Bruxelas excedeu sua autoridade legal ao impô-lo.

