Rússia e China reforçam intenção de proteger a soberania dos 2 países e construir ordem multipolar

O chanceler russo elogiou ainda o estado atual das relações entre a Rússia e a China , que se “desenvolvem de forma dinâmica”, bem como a cooperação de Moscou Pequim na Organização Nações Unidas (ONU), no BRICS, na Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e outras organizações internacionais.

Analista: China apresenta ao mundo uma nova globalização, pautada no fomento de bens públicos

“Pontos de contato são uma característica muito modesta de nossas relações. Há muito tempo temos escrito na nossa declaração que, apesar de não criarmos uma aliança militar, a qualidade de nossas relações é melhor do que uma aliança militar no sentido clássico . Elas não têm nem limites, nem restrições, nem temas proibidos.”

No encontro com o vice-chanceler chinês, Lavrov também defendeu o restabelecimento dos contatos pessoais e do turismo mútuo.