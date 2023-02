Fundo de riqueza da Noruega registra pesadas perdas – CMIO

Um dos maiores fundos de investimento do mundo perdeu mais de US$ 160 bilhões em 2022 em meio à volatilidade do mercado

O fundo soberano da Noruega, o Government Pension Fund Global, registrou uma perda recorde de 1,64 trilhão de coroas (US$ 164,4 bilhões) em 2022, segundo dados publicados no site do fundo na terça-feira.

O retorno do investimento no ano passado foi negativo em 14,1%, segundo os números divulgados. As participações do fundo em ações registraram perda de 15,3%, enquanto a carteira de renda fixa caiu 12,1%.

Nicolai Tangen, CEO da Norges Bank Investment Management, entidade que administra o fundo, comentou: “O mercado foi impactado pela guerra na Europa, alta inflação e aumento das taxas de juros. Isso impactou negativamente o mercado de ações e o mercado de títulos ao mesmo tempo, o que é muito incomum. Todos os setores do mercado de ações tiveram retornos negativos, com exceção de energia.”

Apesar da perda recorde, o valor total do fundo aumentou em 89 bilhões de coroas (US$ 8,9 bilhões) ano a ano. Isso se deveu em grande parte a uma entrada recorde de 1,1 trilhão de coroas (US$ 109 bilhões), um valor cerca de três vezes maior do que a alta anterior de 2008. As flutuações cambiais também ajudaram, acrescentando cerca de 642 bilhões de coroas (US$ 64 bilhões) ao valor do fundo.

O fundo, que supostamente perdeu o status de maior fundo soberano do mundo para a China Investment Corporation, tinha um valor de 12,4 trilhões de coroas (US$ 1,2 trilhão) em 31 de dezembro de 2022.

O fundo investe a receita das vendas de petróleo e gás da Noruega, que cresceram substancialmente no ano passado depois que o país se tornou o maior fornecedor de gás da Europa devido à queda nos fluxos russos. O fundo detém participações em cerca de 9.300 empresas em todo o mundo e possui o equivalente a 1,3% de todas as ações listadas.

