O representante do Ministério das Relações Exteriores acrescentou que os apelos de autoridades da UE pela paz são hipócritas em uma situação em que eles falam sobre sua disposição de continuar investindo em suprimentos de armas e na continuação das hostilidades. “Não menos hipócritas são os apelos das ovelhas da UE pela paz nas condições quando declaram sua disposição de investir na continuação das hostilidades “pelo tempo que for necessário”. … Aumentar o financiamento para o conflito, novos suprimentos de armas e equipamentos, aumentando os campos de treinamento, expandindo os programas de treinamento das Forças Armadas da Ucrânia – tudo isso leva a um aumento no número de vítimas do conflito, inclusive entre a população civil”, disse Zakharova.