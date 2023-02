O próximo presidente do estado da UE pede ajuda ‘ilimitada’ para a Ucrânia – CMIO

O Ocidente deve fornecer a Kiev tudo o que for necessário para combater Moscou, argumentou o novo líder tcheco Petr Pavel

Deve haver “sem limites” sobre a ajuda militar ocidental para a Ucrânia, de acordo com o presidente eleito da República Tcheca, Petr Pavel. O ex-general da OTAN, que foi eleito chefe de Estado no final de janeiro, fez as observações duras em uma entrevista à AFP publicada na quinta-feira.

“Quando se trata de armas convencionais, realmente não vejo razão para quaisquer limites,” Pavel afirmou, argumentando que Kiev precisa de mais ajuda para derrotar a Rússia.

“Devemos fornecer à Ucrânia todos os meios para ajudá-la a expulsar o exército russo”, disse. ele adicionou.

A Ucrânia não pode lutar contra um oponente difícil como este sem tecnologias blindadas, veículos aéreos não tripulados, artilharia e foguetes de longo alcance, mas talvez também aeronaves supersônicas.

Pavel argumentou que os apoiadores ocidentais de Kiev deveriam mostrar mais coragem ao entregar armas avançadas à Ucrânia, afirmando que “alguns países têm uma postura um pouco reservada” no envio de armamento mais recente. O presidente eleito não especificou as nações que acredita estarem carentes de determinação.













Pavel também expressou apoio às aspirações da Ucrânia à OTAN, afirmando que sua possível adesão ao bloco militar liderado pelos EUA era apenas “uma questão de vontade política”. Kiev já cumpriu todos os requisitos para ingressar no bloco “em termos de acordo sobre valores, interesses estratégicos de longo prazo, [and] interoperabilidade tecnológica” com a OTAN, disse o novo presidente tcheco.

“Se percebermos a OTAN e a UE como uma zona de estabilidade, cooperação, [and] boas relações, então devemos permitir que outro grande país europeu se junte”, Pavel acrescentou, alegando que as forças de Kiev estão prestes a se tornar “o exército mais experiente e mais bem preparado da Europa.”

A República Tcheca está entre os apoiadores mais ativos da Ucrânia em meio ao conflito em andamento com a Rússia, enviando dezenas de tanques soviéticos mais antigos, artilharia autopropulsada e outros equipamentos militares para Kiev. Até agora, o país canalizou ajuda militar para a Ucrânia no valor de US$ 217 milhões, disse à AFP o Ministério da Defesa do país.

Moscou exortou repetidamente o Ocidente a parar “bombeando” Ucrânia com armamento moderno, alertando que a ajuda contínua apenas prolongaria as hostilidades e infligiria mais sofrimento aos ucranianos comuns, em vez de mudar o resultado final do conflito.