Outra gigante da tecnologia anuncia demissões – CMIO

A multinacional americana de tecnologia financeira PayPal anunciou uma onda de demissões que afetará cerca de 2.000 funcionários, juntando-se a uma série de empresas de tecnologia que anunciam cortes de empregos com o objetivo de reduzir custos.

A decisão de cortar cerca de 7% de sua força de trabalho global ajudará a enfrentar o “ambiente macroeconômico desafiador”, O presidente e CEO Dan Schulman escreveu em sua mensagem aos funcionários publicada na terça-feira.

“A mudança pode ser difícil – especialmente quando inclui a partida de colegas e amigos valiosos,” diz a declaração. “Essas reduções ocorrerão nas próximas semanas, com algumas organizações mais impactadas do que outras”.

Schulman prometeu à empresa “trataremos nossos colegas que estão saindo com o maior respeito e empatia, forneceremos pacotes generosos, consultaremos quando necessário e os apoiaremos em suas transições.”













O PayPal se tornou o mais recente em uma caravana de gigantes da tecnologia forçados a demitir funcionários devido à queda nas receitas e à deterioração das perspectivas econômicas após um crescimento sem precedentes durante os bloqueios da pandemia de Covid-19.

Na semana passada, a empresa sueca de streaming de áudio Spotify disse que cortará cerca de 600 funcionários. Amazon, Meta e Microsoft anunciaram demissões recentemente. A Alphabet, proprietária do Google, disse que cortaria 12.000 empregos, mais de 6% de sua força de trabalho global. A IBM também está demitindo cerca de 1,4% de sua equipe total. No geral, as demissões da Big Tech reivindicaram cerca de 70.000 empregos no ano passado.