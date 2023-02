Revelado ‘código de vestimenta’ da UE para viagem à Ucrânia – Politico — CMIO

As autoridades foram instruídas a usar ternos para que o visual militar do presidente Zelensky pudesse ser o centro das atenções

Preparativos para a UE-Ucrânia “cume” em Kiev, que começou na quinta-feira, incluía uma instrução aos viajantes dos mandarins de Bruxelas para evitar usar qualquer coisa que pudesse desviar a atenção do conjunto verde e camuflado preferido pelo presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

Enviada pelo Secretariado-Geral da Comissão Europeia na semana passada, a nota mandava “traje de negócios habitual” e disse qualquer coisa “verde, cáqui ou muito brilhante” devem ser evitados, de acordo com o Politico. A saída descreveu as instruções como um “aparente tentativa de reservar o visual militar para os anfitriões”, e Zelensky em particular.

Não houve nenhuma explicação oficial para esse efeito, mas sem nome “diplomatas da UE” que falou com o Politico disse que era “de acordo com as expectativas” para “mantenha-se consistente com a mensagem política.”













A nota refere ainda que os membros do protocolo vão “intervir quando necessário” durante todas as operações fotográficas, para garantir que as imagens confirmam a mensagem que a UE deseja transmitir.

Essa mensagem é que Bruxelas apóia o governo em Kiev – embora não o suficiente para conceder-lhe adesão e quaisquer privilégios que possam conferir.

Zelensky apresentou formalmente o pedido de candidatura de Kiev à UE em fevereiro passado, apenas alguns dias após a escalada do conflito com a Rússia. Bruxelas concedeu à Ucrânia o status de candidato em junho, dando início a um processo que geralmente leva anos e até décadas.













“Acredito que a Ucrânia merece iniciar as negociações sobre a adesão à UE este ano” Zelensky disse à presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, na quinta-feira.

Até agora, a UE concordou em acelerar o recebimento do pedido da Ucrânia. O bloco também financiou o governo de Kiev com bilhões de euros em doações e empréstimos e um programa para treinar tropas ucranianas em vários estados membros. No entanto, Bruxelas não está disposta a deixar de lado seus critérios normais de adesão, que Kiev não consegue cumprir.