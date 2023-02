Custos de energia aumentam a inflação na França – CMIO

Os preços ao consumidor na segunda maior economia da zona do euro subiram 7% em janeiro em relação ao ano anterior, mostram dados oficiais

A inflação na França acelerou em janeiro, quando o governo suspendeu algumas medidas para conter a alta dos preços de energia e alimentos, mostram dados divulgados na terça-feira pela Insee, a agência de estatísticas do país.

De acordo com estimativas preliminares, a medida padronizada de crescimento de preços da UE subiu 7% em relação ao ano anterior, após um aumento de 6,7% em dezembro.

O relatório indicou que a inflação, que estava em linha com as expectativas, deu um salto depois que o governo suspendeu um subsídio ao combustível automotivo no final do ano.

Adicionando mais pressão sobre os custos de energia, houve um aumento de 15% nos preços regulados do gás pelo governo no início do ano, segundo a Reuters. Os preços regulados da energia também devem subir 15% em fevereiro, informou a agência.

Enquanto isso, os economistas esperam que a inflação na França comece a diminuir assim que os aumentos nos preços da energia diminuírem. O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, disse que a principal prioridade econômica do país é reduzir os preços da energia e aumentar a inflação. Ele espera que a inflação diminua a partir de meados de 2023.

