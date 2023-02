Senadores dos EUA emitem ultimato da OTAN para Türkiye – CMIO

Desbloqueie a associação para a Suécia e a Finlândia ou nenhum jato F-16 para você, disseram 25 legisladores

Um grupo de 25 senadores americanos dos dois principais partidos informou ao presidente Joe Biden que o Congresso não aprovará a venda de caças F-16 para Türkiye, a menos que Ancara aprove os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN.

Os EUA anteriormente expulsaram Türkiye de um programa para comprar caças F-35 em vez da compra de sistemas de defesa aérea S-400 de fabricação russa por Ancara. Os dois membros da OTAN negociaram posteriormente um acordo para 40 novos jatos F-16 e 79 kits de modernização, que devem ser aprovados pelo Congresso dos EUA. O Grupo de Observação da OTAN do Senado informou na quinta-feira a Biden que exigirá um quid pro quo para permitir que o acordo seja concluído.

“O Congresso não pode considerar o apoio futuro para Türkiye, incluindo a venda de caças F-16, até que Türkiye conclua a ratificação dos protocolos de adesão,” diz a carta, assinada por democratas e republicanos e tornada pública pela senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire.

O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Bob Menendez, um democrata de Nova Jersey, já expressou sua oposição às vendas do F-16 para Türkiye. Ele não assinou a carta. Na audiência da semana passada perante o comitê, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, disse que o Departamento de Estado havia deixado claro para Türkiye que “É provável que o Congresso veja isso de maneira muito mais favorável após a ratificação”, disse. referindo-se aos F-16.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse ao parlamento em Ancara na quarta-feira que “Haveria um preço” pagar se os EUA renegarem o acordo do F-16. Solicitado a esclarecer os comentários na quinta-feira, seu porta-voz, Ibrahim Kalin, disse à CNN International que se referia à indústria militar dos EUA.

“Temos vindo a desenvolver as nossas próprias capacidades nacionais,” Kalin disse. “Nossos drones realmente mostraram ao mundo o quão capazes eles são em [the] piores momentos, em nossa defesa. Portanto, simplesmente desenvolveremos nossas próprias capacidades nacionais e as empresas de defesa dos EUA estarão perdendo em tudo isso”.













“Se o Congresso americano fizer do processo de adesão à OTAN uma pré-condição para o programa F-16, eles podem esperar muito tempo, não estamos amarrando os dois juntos”, disse. ele adicionou.

A Suécia e a Finlândia anunciaram que encerrariam sua neutralidade histórica e se candidatariam ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos no ano passado, citando os eventos na Ucrânia. Todos os membros da OTAN ratificaram sua admissão, exceto a Hungria e Türkiye. Embora Budapeste deva votar no mês que vem, Ancara disse que só apoiaria Helsinque e não Estocolmo.

Kalin disse que Ancara não teve problemas com a Finlândia, mas que a Suécia falhou em cumprir o acordo fechado no verão passado em relação aos ativistas curdos que Türkiye rotulou como terroristas. Ele também apontou para o recente incidente envolvendo a queima do Alcorão fora da Embaixada da Turquia em Estocolmo, chamando-o de “completamente inaceitável.”