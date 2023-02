Os preços dos alimentos na Grã-Bretanha atingiram recordes – dados – CMIO

A inflação de alimentos no Reino Unido disparou para um novo recorde de 16,7% nas quatro semanas de janeiro; mesmo itens básicos como leite, manteiga, queijo, ovos e ração para cachorro ficaram muito mais caros, de acordo com novos números divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Kantar na terça-feira.

O relatório diz que o crescimento dos preços dos supermercados é o mais alto desde que a empresa começou a rastrear os números em 2008, acrescentando quase £ 800 (US$ 1.000) à conta de compras anual típica e forçando as famílias a mudar seus hábitos de compras para economizar custos.

“No final do ano passado, vimos a taxa de inflação dos preços dos alimentos cair ligeiramente, mas esse pequeno sinal de alívio para os consumidores durou pouco”, disse. O chefe de varejo e percepção do consumidor da Kantar, Fraser McKevitt, disse, observando que a leitura atual deu um salto “impressionante” 2,3 pontos percentuais em relação aos 14,4% de dezembro.

O aumento mais recente elevará a conta média anual de compras de alimentos para £ 5.504 (US$ 6.781), um aumento de £ 788 (US$ 974), de acordo com a Kantar.

Os dados chegam quando os consumidores britânicos enfrentam um aperto ainda maior em suas finanças este ano em meio ao agravamento da crise do custo de vida. Embora a inflação geral tenha começado a diminuir no Reino Unido de seus níveis mais altos em mais de quatro décadas, os preços dos alimentos continuam subindo, disseram os economistas.

