Blinken adia visita à China por causa de balão espião, escreve mídia

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, adiará sua visita à China nos próximos dias devido à situação com o balão espião, informa a ABC News.

Ministério das Relações Exteriores da China é instado a parar de especular sobre o tema do balão espião

A fonte do canal especificou que Blinken não quer cancelar a visita para não “inflar” a situação, mas também não quer que o tema do balão domine as próximas negociações.