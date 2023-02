Aliado do ex-presidente revela trama para mantê-lo no poder — CMIO

Um senador brasileiro afirmou que foi convidado a participar de uma conspiração para derrubar a eleição de 2022 e “salve o Brasil”. Ele rejeitou a oferta e agora tornou público o suposto complô.

O senador Marcos do Val, que já foi um leal apoiador de Jair Bolsonaro, afirmou que durante uma reunião secreta de aliados do ex-presidente em 9 de dezembro, o deputado Daniel Silveira pediu que ele registrasse secretamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ideia por trás da trama era pegar o juiz, que também dirige a autoridade eleitoral do Brasil, fazendo declarações comprometedoras. Isso seria usado, em tese, para prender Moraes e posteriormente invalidar o resultado da eleição presidencial de 2022.

Do Val aparentemente recusou e, em vez disso, revelou o plano a Moraes antes de finalmente tornar a história pública na quarta-feira no Instagram ao vivo, descrevendo o encontro secreto como “uma ação bizarra, imoral e até criminosa”, segundo a revista brasileira Veja.

O senador revelou mais informações em entrevista coletiva nesta quinta-feira, esclarecendo que o próprio Bolsonaro “sentado em silêncio” na reunião, enquanto Silveira explicava a trama.













Silveira foi preso na quinta-feira em cumprimento a um mandado expedido pelo juiz Moraes por desobedecer a decisões judiciais relativas às eleições gerais de outubro. Moraes também ordenou que Do Val prestasse depoimento a agentes federais.

Jair Bolsonaro reivindicou repetidamente que a eleição de 2022 no Brasil, que Luiz Inácio Lula da Silva venceu por uma margem estreita, estava comprometida. Recusando-se a admitir a derrota, ele voou para a Flórida na noite anterior ao término de seu mandato em 31 de dezembro e, desde então, teria buscado um visto de turista para permanecer nos Estados Unidos por mais seis meses.

O ex-presidente está sob uma investigação em andamento para saber se teve algum papel na incitação de uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. manifestações pacíficas.