Consumo ‘assassino’ na Alemanha revelado – CMIO

A inflação e a alta incerteza econômica prejudicaram os gastos privados, indica um relatório oficial

As vendas no varejo na Alemanha caíram acentuadamente em dezembro, um sinal de enfraquecimento dos gastos do consumidor no país, mesmo durante a temporada de Natal, revelaram dados publicados pelo serviço de estatísticas do país, Destatis, na terça-feira.

A inflação em espiral, uma forte crise de energia e as expectativas de uma nova desaceleração na maior economia da Europa corroeram a atividade do consumidor, fazendo com que as vendas no varejo caíssem 6,4% na comparação anual em dezembro, muito pior do que os 1,8% previstos pelos economistas, mostraram dados.

Na comparação mensal, o faturamento no varejo caiu 5,3%, ante alta de 1,9% em novembro.

“O humor pessimista do consumidor anunciou a queda no consumo”, disse o economista-chefe do Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank, Alexander Krueger, acrescentando que “o declínio é extremamente severo e a alta inflação tornou-se um assassino do consumo.”

As vendas online e por correspondência também registraram queda de 3,8% em relação ao mês anterior e queda de 7,2% na comparação anual.

“A queda acentuada das vendas no varejo mostrou que mesmo o mercado de trabalho sólido não pode evitar que a alta inflação e a incerteza prejudiquem o consumo privado”, disse. disse o chefe global de macro do ING, Carsten Brzeski.

A perda de prosperidade da Alemanha no ano passado resultou em consumo fraco, explicou o economista-chefe do VP Bank, Thomas Gitzel. Ele alertou que a tendência persistirá à medida que “há pouca mudança nessa dinâmica central por enquanto.”

Ele também acrescentou que o consumo fraco pesaria ainda mais na produção econômica do país neste trimestre.

