O Conselho Europeu manifestou interesse em apoiar as reformas na Ucrânia

O chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, acredita que o apoio às reformas na Ucrânia e suas aspirações na UE é “do interesse dos países da união”.

“É do nosso interesse apoiar as reformas”, disse ele em entrevista à televisão France 24.

Segundo ele, a Ucrânia mostra “vontade política para realizar as reformas necessárias”. “Nos meses desde a concessão do status de candidato, já foram realizadas reformas para fortalecer o estado de direito e combater a corrupção. Naturalmente, ainda há um longo caminho a percorrer, mas vamos estar próximos dos ucranianos para apoiar seu desejo sincero aderir à União Europeia”, acrescentou o chefe do Conselho Europeu.