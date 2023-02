‘Balão espião chinês’ invadiu o espaço aéreo dos EUA – Pentágono – CMIO

Os militares confirmaram a tomada de medidas imediatas para proteger a inteligência nacional “sensível”

O Pentágono detectou o que acredita ser um balão de vigilância no norte dos EUA e o está monitorando de perto, embora a Casa Branca tenha aconselhado a não tomar medidas militares para derrubá-lo. O balão, que autoridades dizem pertencer à China, foi visto pela primeira vez na quarta-feira.

O porta-voz do Pentágono Brig. O general Pat Ryder anunciou na quinta-feira que o governo dos EUA “detectou e está rastreando um balão de vigilância de alta altitude que está sobrevoando o território continental dos Estados Unidos agora”, e está observando de perto. O balão foi avistado pela última vez nos céus acima de Billings, Montana, mas sua localização atual não foi divulgada.

Em uma reunião na quarta-feira supervisionada pelo secretário de Defesa Lloyd Austin, altos oficiais militares discutiram possíveis respostas e informaram a Casa Branca sobre sua localização, garantindo que não representava ameaça para as aeronaves devido à sua alta altitude. Os militares ainda estão considerando a opção de derrubá-lo.













“Atualmente, avaliamos que este balão tem valor aditivo limitado do ponto de vista da coleta de informações, além do que a RPC pode fazer por outros meios”, disse. um alto funcionário da defesa disse em uma coletiva de imprensa.

“No entanto, estamos tomando todas as medidas necessárias para proteger contra a coleta de informações confidenciais por inteligência estrangeira”, disse. ele assegurou.

O departamento de Defesa afirmou estar confiante de que o balão pertence à China, e as autoridades dos EUA estão em comunicação com Pequim, pois todas as opções permanecem sobre a mesa quanto aos próximos passos.

Pequim, até sexta-feira, não assumiu a responsabilidade pelo balão. O incidente ocorre dias antes de uma viagem planejada a Pequim pelo secretário dos EUA, Antony Blinken, a primeira visita de alto nível à China desde 2020.