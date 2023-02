Sanções à Rússia podem comprometer o fornecimento de gasolina dos EUA – Bloomberg – CMIO

A iminente proibição da UE aos produtos petrolíferos russos pode levar à escassez de combustível na costa leste, informa a agência de notícias

Os estados do leste dos Estados Unidos podem enfrentar escassez de gasolina neste verão devido à proibição da UE de produtos petrolíferos da Rússia, informou a Bloomberg na terça-feira.

De acordo com o relatório, os estoques sazonais de gasolina nos EUA estão atualmente em seus níveis mais baixos em uma década. Ao mesmo tempo, a necessidade de manutenção mais cuidadosa das refinarias de petróleo nos meses de inverno provavelmente esgotará ainda mais as reservas.

Embora os EUA sejam um exportador líquido de gasolina, a maior parte do excesso de oferta está na costa do Golfo. O transporte do combustível para a Costa Leste é difícil devido à capacidade insuficiente do oleoduto e ao alto custo do frete. A região, portanto, conta tradicionalmente com entregas da Europa, principalmente no verão.

A proibição da UE aos produtos petrolíferos russos, que entra em vigor em 5 de fevereiro, pode limitar a capacidade da Europa de se abastecer de combustível e enviá-lo para os EUA, observa a Bloomberg. Isso pode levar a um novo aumento nos preços da gasolina, com os consumidores ainda sofrendo com os custos de combustível de US$ 5 o galão do ano passado na bomba.

De acordo com a agência de notícias, as empresas americanas inevitavelmente terão que buscar novas fontes de combustível para evitar a escassez. Uma opção seria redirecionar o combustível do Golfo do México para o Caribe e depois para os EUA. Alternativamente, os EUA poderiam tentar aumentar os suprimentos da Ásia e do Oriente Médio, mas as dificuldades logísticas associadas a tal decisão podem ser grandes demais para fazer uma mudança significativa.

Os EUA têm intensificado as compras de combustível da Índia para substituir os embarques diminuídos da Europa. Segundo dados de analistas da Kpler, cerca de 89.000 barris de gasolina e diesel indianos chegaram a Nova York neste mês, o maior volume de remessas desse destino em cerca de quatro anos.













No ano passado, a Índia se tornou um dos principais compradores de petróleo russo, proibido pelos EUA e UE, e planeja aumentar ainda mais os volumes de importação. Provavelmente terá combustível suficiente para aumentar as exportações para os EUA, se necessário.

No entanto, de acordo com a Bloomberg, o aumento da dependência das importações da distante Índia ainda pode representar um risco de interrupções no fornecimento nos EUA, já que os prazos de entrega excedem um mês, quase três vezes mais do que as importações da Europa. Além disso, os EUA podem precisar contornar suas próprias sanções, comprando combustível de um país que o compra da Rússia.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT