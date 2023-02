Ninguém pode dizer aos cidadãos húngaros como eles devem viver, afirma o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto

O ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, emitiu uma repreensão contundente ao embaixador dos EUA em Budapeste na quinta-feira, afirmando que ele não deve se intrometer nos assuntos internos do país.

Os comentários do ministro vieram depois que o embaixador David Pressman, que representa Washington em Budapeste desde setembro de 2022, disse ao Politico no início desta semana que os formuladores de políticas húngaros “continuar a promover políticas endossadas por [Russian President Vladimir] Coloque em.” Ele estava se referindo à oposição de Budapeste às sanções anti-Rússia e ao apoio às propostas de cessar-fogo de Moscou.

Quando solicitado a responder à declaração em uma coletiva de imprensa, Szijjarto disse: “Ninguém pode nos dizer de fora como viver, então não interessa o que um cidadão de outro país – seja um embaixador – pensa sobre os processos políticos internos na Hungria.

"Pedimos mais respeito pelos húngaros, até do embaixador", ele adicionou.













Não é do Pressman “trabalho para interferir nos assuntos internos da Hungria,” declarou o ministro.

“Se ele quiser usar sua estada na Hungria para qualificar as atividades do governo eleito pelo povo húngaro com uma maioria bastante clara… ele adicionou.

Szijjarto observou que, quando a Hungria recebe embaixadores estrangeiros, espera que eles se comportem adequadamente e trabalhem para melhorar as relações bilaterais. “Damos boas-vindas a não governadores e não regentes”, ele afirmou, enfatizando que a era dos enviados estrangeiros dizendo aos húngaros como viver em seu próprio país “está acabado.”

A Hungria, que é fortemente dependente da energia russa, repetidamente expressou oposição às sanções impostas a Moscou pelo Ocidente em resposta ao atual conflito na Ucrânia. Ele argumentou que as restrições causaram estragos na economia da UE, mas não conseguiram enfraquecer significativamente a Rússia.

No mês passado, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, também criticou a decisão da Alemanha de apoiar a Ucrânia fornecendo 14 tanques Leopard 2, observando que tais medidas tornam os países ocidentais participantes ativos no conflito. Segundo Orban, em vez de armar Kiev, o Ocidente deveria perseguir “um cessar-fogo e negociações de paz” na Ucrânia.