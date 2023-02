Contra-medida de limite de preço do petróleo russo entra em vigor – CMIO

A Rússia proibiu a venda de petróleo bruto a partes que implementam o mecanismo de teto de preço do Ocidente.

A partir de 1º de fevereiro, os exportadores russos são obrigados a impedir qualquer menção direta ou indireta ao mecanismo de preço máximo em contratos com seus clientes no exterior em todas as etapas da entrega de combustível ao cliente final.

Caso tal menção seja descoberta em um contrato, a empresa exportadora deve informar as autoridades alfandegárias russas e o Ministério da Energia, comprometendo-se a revisar o documento para eliminar a violação no prazo de 30 dias. Caso contrário, o fornecimento de combustível russo sob tal contrato seria ilegal.

A medida permanecerá em vigor até 1º de julho, quando o governo russo planeja tomar medidas semelhantes em relação a um teto de preço iminente para os produtos petrolíferos do país.

Os ministérios de energia e finanças da Rússia também estão trabalhando no procedimento de monitoramento de preços para as exportações de petróleo da Rússia, que deve ser finalizado em 1º de março.

O preço máximo de US$ 60 por barril nas exportações de petróleo russo por via marítima foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. ou abaixo do preço definido. Uma medida semelhante visando as exportações russas de petróleo deve entrar em vigor em 5 de fevereiro.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Faixa de preço máximo para o diesel russo acordada – Bloomberg

Moscou vê ambas as medidas como não orientadas para o mercado e inaceitáveis, e alertou repetidamente que quaisquer medidas tomadas pelo Ocidente para afetar as exportações russas de energia inevitavelmente sairão pela culatra nos países que as implementarem, provocando mais inflação de energia devido à oferta global limitada.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT