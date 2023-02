Encontrado o mais antigo cérebro de vertebrado fossilizado – CMIO

O tecido preservado foi descoberto em um antigo museu, graças à tomografia computadorizada

Cientistas americanos descobriram o mais antigo cérebro fossilizado conhecido de um animal vertebrado, ao estudar as amostras de um antigo peixe com nadadeiras raiadas em um museu inglês. O órgão foi encontrado dentro do crânio da única amostra de uma criatura já extinta, que viveu há cerca de 319 milhões de anos.

Os fósseis são produzidos principalmente a partir de partes duras do corpo, como ossos e conchas, mas os tecidos moles também podem passar pelo processo de preservação natural sob certas condições. A amostra foi encontrada durante uma tomografia computadorizada de um pequeno peixe chamado Coccocephalus wildi, cujo fóssil foi descoberto há mais de cem anos em uma mina de carvão em Lancashire, na Inglaterra.

A descoberta foi detalhada em um artigo publicado na revista Nature na quarta-feira e também relatado pela Universidade de Michigan.

O fóssil de Coccocephalus é o único da espécie e foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1925. Pertence ao Museu de Manchester, no Reino Unido, e foi emprestado para um projeto liderado pela Universidade de Michigan, que usa tecnologia de imagem moderna para pesquisar a anatomia de peixes extintos de nadadeiras raiadas.

O grupo de animais, definido por sua espinha dorsal e estruturas semelhantes a ossos chamadas “raias”, agora inclui mais de 30.000 espécies vivas. Compará-los com membros extintos pode fornecer informações sobre os processos evolutivos.

“Este fóssil superficialmente inexpressivo e pequeno não apenas nos mostra o exemplo mais antigo de um cérebro de vertebrado fossilizado, mas também mostra que muito do que pensávamos sobre a evolução do cérebro apenas de espécies vivas precisará ser retrabalhado.” disse o estudante de doutorado Rodrigo Figueroa, principal autor do artigo.

A anatomia fossilizada inclui o próprio cérebro e os nervos cranianos, que se projetam para fora da caixa craniana. A estrutura original foi substituída por algum mineral duro, provavelmente pirita, que se mostrou mais denso do que os ossos circundantes na varredura.

O órgão tinha características que os peixes modernos com nadadeiras raiadas não possuem, indicando que o padrão de evolução dos cérebros dos peixes era mais complicado do que se pensava, disse Figueroa. Com a tecnologia de imagem avançada se tornando mais disponível para os pesquisadores, é provável que ocorram descobertas semelhantes em amostras conhecidas há muito tempo, previu ele.

O paleontólogo Matt Friedman, que lidera o projeto para escanear fósseis de raias, disse que a descoberta do grupo destaca a importância de manter amostras físicas.