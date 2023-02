As ações da Pfizer despencam junto com a demanda por medicamentos Covid – CMIO

As ações da empresa sofreram seu maior declínio mensal desde 2020, à medida que a demanda por produtos de coronavírus diminui

A gigante farmacêutica norte-americana Pfizer divulgou um relatório de resultados decepcionante na terça-feira, com uma perspectiva de vendas mais fraca do que o estimado para seus medicamentos Covid-19.

As ações da farmacêutica caíram 14% este mês, eliminando US$ 40 bilhões em valor de mercado. A Pfizer disse aos investidores que esperam que a receita caia em um terço em 2023, à medida que o mundo sai da pandemia e a demanda por medicamentos contra o coronavírus diminui.

As vendas combinadas da empresa de sua vacina Covid e tratamento antiviral supostamente geraram mais receita no ano passado do que as vendas totais da Pfizer em 2019. A vacina Comirnaty e a pílula de vírus Paxlovid contribuíram com mais da metade das vendas de US $ 100 bilhões da empresa em 2022.

Ano passado “foi um ano recorde para a Pfizer,” O CEO Albert Bourla disse no relatório de ganhos, acrescentando: “por mais orgulhosos que estejamos do que realizamos, nosso foco está sempre no que vem a seguir.”

A farmacêutica sinaliza há meses que não conseguiria manter o ritmo, mas a desaceleração em seus negócios com a Covid foi pior do que os analistas esperavam.

Para 2023, a Pfizer disse que espera vendas de cerca de US$ 13,5 bilhões para Comirnaty, queda de 64% em relação ao ano anterior e abaixo dos US$ 16 bilhões previstos pelos analistas. Espera-se que as vendas da Paxlovid caiam 58%, para US$ 8 bilhões em 2023, de US$ 18,9 bilhões no ano anterior. Com base nessas estimativas, a empresa espera uma receita total entre US$ 67 bilhões e US$ 71 bilhões este ano, abaixo dos US$ 100,3 bilhões em 2022.

