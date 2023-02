Plano para enviar empreiteiros dos EUA para a Ucrânia revelado – Politico — CMIO

Um projeto privado busca contratar de 100 a 200 profissionais para ajudar os ucranianos em reparos no campo de batalha

Ex-oficiais militares dos EUA e entidades privadas estão arrecadando dinheiro para enviar pessoal de manutenção ocidental para perto das linhas de frente na Ucrânia, informou o Politico na quinta-feira.

De acordo com o site de notícias, o projeto, apelidado de Trident Support e com lançamento previsto para março, envolverá o recrutamento de 100 a 200 empreiteiros experientes, que serão implantados na Ucrânia.

Eles devem então “incorporar-se com pequenas unidades perto das linhas de frente” e ensinar as tropas ucranianas a consertar seus equipamentos sem a necessidade de enviá-los para fora do país, diz o relatório, observando que toda a manutenção importante de armas fornecidas pelo Ocidente ocorre atualmente na Polônia e em outros países da OTAN.

O grupo é liderado por Alexander Vindman, um tenente-coronel aposentado do Exército dos EUA que serviu no Conselho de Segurança Nacional dos EUA sob o governo Trump. Vindman se viu no centro das atenções durante a primeira audiência de impeachment de Trump, quando testemunhou sobre a ligação do ex-presidente em 2019 com Vladimir Zelensky, durante a qual Trump supostamente tentou persuadir seu colega ucraniano a desenterrar sujeira sobre a família Biden.













Falando ao Politico, Vindman observou que “temos todos os tipos de recursos indo para depósitos e bases avançadas na Polônia, principalmente, e dentro da Ucrânia basicamente eles estão por conta própria”. Ele disse esperar que a situação possa mudar se o projeto obtiver apoio suficiente.

“Se você está fazendo isso de forma inteligente e está distribuindo cinco ou seis instalações [in Ukraine]você pode fazer isso por cerca de 150 a 200 mecânicos,” se estiverem dispersos por vários locais do país, acrescentou o ex-militar.

Além disso, o Trident Support é apoiado por pelo menos uma empresa privada, que não quis ser identificada, mas reconheceu ao Politico que está interessada em fornecer à Ucrânia peças de reposição para reparos mais rápidos.

No entanto, Vindman admitiu que o projeto pode enfrentar enormes desafios, decorrentes da relutância de Washington em enviar empreiteiros de defesa para a Ucrânia.

Moscou insistiu repetidamente que os carregamentos de armas do Ocidente para a Ucrânia o tornam um participante direto no conflito. Em dezembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou que todas as armas que o Ocidente fornece à Ucrânia, “assim como os militares estrangeiros que os operam são alvos legítimos das forças armadas russas”.