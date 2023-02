Rússia aumenta trânsito de gás com destino à UE via Ucrânia – CMIO

Os suprimentos se recuperaram de uma queda recente devido ao aumento da demanda devido às expectativas de clima mais frio

A gigante russa de energia Gazprom aumentou seu volume diário de trânsito de gás através da Ucrânia para a UE em 20% pela primeira vez em semanas, anunciou a empresa na quarta-feira.

Os suprimentos saltaram para 29,4 milhões de metros cúbicos (mcm) em 1º de fevereiro, em comparação com 24,5 mcm bombeados no dia anterior através do ponto de entrada de Sudzha, que continua sendo o único interconector em operação na Ucrânia.

“A Gazprom fornece gás russo para trânsito pelo território da Ucrânia no valor confirmado pelo lado ucraniano através de Sudzha – 29,4 mcm em 1º de fevereiro”, O porta-voz da Gazprom, Sergey Kupriyanov, disse a repórteres.

Kupriyanov acrescentou que um pedido foi rejeitado para o ponto de trânsito de Sokhranovka, que anteriormente servia como uma importante rota de trânsito de gás através da Ucrânia e movimentava cerca de um terço do gás russo que flui através do país para a UE. A Ucrânia interrompeu o trânsito por Sokhranovka no início de maio, citando “interferência das forças de ocupação”.

As entregas de gás russo para a UE via Ucrânia foram reduzidas desde maio passado, após as amplas sanções anti-Rússia do bloco, e ficaram entre 40 e 43 mcm por dia. Este ano, os embarques caíram acentuadamente de 35,5 mcm no início de janeiro para 24 mcm no final do mês.













Os analistas atribuíram os volumes mais baixos às temperaturas quentes do inverno na Europa e aos altos estoques de gás em instalações de armazenamento subterrâneo. As importações se recuperaram um pouco depois que os preços da gasolina começaram a subir devido às expectativas de um clima mais frio na próxima semana. Os fluxos ainda estão cerca de 27% abaixo dos níveis do início da temporada de gás no inverno do ano passado, segundo estimativas da Reuters.

Enquanto isso, os pedidos de gás russo da Ucrânia para a Eslováquia através do ponto de fronteira de Velke Kapusany também aumentaram para 23,7 mcm em comparação com 18,6 mcm no dia anterior, mostraram dados do sistema de transmissão ucraniano.

O trânsito de gás através da Ucrânia continua sendo a única rota para suprimentos russos para os países da Europa Ocidental e Central depois que ataques de sabotagem em setembro tornaram o oleoduto Nord Stream inoperável. A Gazprom também exporta gás através dos gasodutos Turkish Stream e Blue Stream para o sul e sudeste da Europa.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT