Berlim deu às empresas da indústria de defesa alemã permissão para exportar tanques Leopard 1 mais antigos para a Ucrânia, informou a mídia alemã na sexta-feira, citando o porta-voz do governo Steffen Hebestreit.

O funcionário confirmou aos jornalistas que uma licença de exportação relevante foi concedida, sem fornecer mais detalhes.

“Não quero falar muito mais no momento”, Hebestreit disse a jornalistas durante uma coletiva de imprensa do governo na sexta-feira, de acordo com o semanário Der Spiegel. O responsável disse ainda que serão prestados mais esclarecimentos sobre o assunto “nos próximos dias ou semanas”.

A Rheinmetall, um dos principais fabricantes de armas da Alemanha, sugeriu enviar tanques Leopard 1 de seus estoques para a Ucrânia já em abril de 2022. Na época, a empresa afirmou que poderia fornecer até 50 tanques para a Ucrânia em apenas seis semanas se obtivesse a aprovação do governo. . A empresa também acrescentou que ainda está verificando a condição dos tanques no momento.













Em meados de janeiro, o CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, disse ao tablóide Bild que levaria muito tempo para preparar os tanques Leopard 1 para exportação potencial para a Ucrânia, mesmo que a empresa obtivesse uma licença relevante. “amanhã.” Os tanques foram “completamente desmontado e construído de novo,” ele disse. Segundo Papperger, a entrega pode demorar até um ano.

Der Spiegel informou na sexta-feira que havia 29 tanques Leopard 1 prontos para entrega, que estavam sendo armazenados por outro fabricante de defesa – o Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). No entanto, os jornais Der Spiegel e SZ citaram a falta de munição para os tanques em conexão com a entrega potencial.

Tanto a Rheinmetall quanto a FFG disseram que poderiam fornecer dezenas de tanques de batalha Leopard 1 para a Ucrânia, mas apenas se Kiev estivesse disposta a comprá-los, informou a SZ. Anteriormente, a Rheinmetall disse que a revisão do equipamento pesado custaria centenas de milhões de euros – um custo que não poderia cobrir por conta própria.

Anteriormente, Berlim também prometeu enviar 14 modernos tanques de batalha Leopard 2 principais dos estoques do exército para a Ucrânia. Moscou criticou repetidamente o Ocidente por fornecer armas à Ucrânia, argumentando que elas serviram apenas para prolongar o conflito e o sofrimento humano.