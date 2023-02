‘Disneylândia’ para investidores acabou, Nassim Taleb adverte – CMIO

Autor famoso e ex-trader diz que o mercado não está pronto para altas taxas de juros

O ex-banqueiro Nassim Taleb, mais conhecido por seu best-seller “Cisne Negro,” aconselhou os participantes do mercado a se prepararem para mudanças drásticas em todo o mundo, devido ao aumento das taxas de juros.

Em entrevista à Bloomberg TV, transmitida na terça-feira, ele disse que, nos últimos 15 anos, os investidores se acostumaram com taxas de juros próximas de zero, introduzidas para tirar as economias ocidentais da crise financeira de 2008. Isso desencadeou uma série de bolhas de ativos, com ativos sendo negociados muito acima de seu valor real. Taleb estima isso em mais de meio trilhão de dólares, chamando-os de “riqueza ilusória,” com avaliações de mercado desproporcionais ao fluxo de caixa das empresas.

“O que trazem as taxas de juros zero? Tumores. Todos esses anos, os ativos estavam inflando loucamente. É como um tumor, acho que é a melhor explicação, porque você fica feliz com o crescimento, mas é um crescimento descontrolado e depois ‘boom’”, disse Taleb, explicando que “tumores” incluem tudo, desde Bitcoin até preços imobiliários crescentes.

Segundo o analista, se uma empresa ganha menos de 4,75% de seu valor – a atual taxa de juros de curto prazo nos EUA – ela está perdendo dinheiro. E com as taxas de juros provavelmente crescendo ainda mais devido à inflação persistente, as bolhas de ativos provavelmente estourarão.

“Não chove mais dinheiro… A Disneylândia acabou, as crianças voltam para a escola. Não vai ser tão tranquilo quanto nos últimos 15 anos,” ele avisou.













Taleb argumentou que é difícil justificar os níveis atuais do mercado de ações, a menos que as taxas de juros dos EUA “milagrosamente” retornar a níveis próximos de zero, o que o Fed não permitirá, pois “percebeu que taxas zero não funcionam” e criar apenas “crescimento cosmético.”

“A bolsa está muito sobrevalorizada, para taxas de juro que não são de 1%… e isso é insustentável… A bolsa tem de se ajustar aos níveis normais,” afirmou, avisando que levará algum tempo até que a situação se estabilize.

“As coisas não vão ficar bem por um tempo. Temos as avaliações mais estranhas da história”, acrescentou Taleb.

Nassim Taleb é conhecido como escritor e economista. Ele publicou três best-sellers econômicos e introduziu o conceito de ‘Cisne Negro’, referindo-se a eventos raros e difíceis de prever que têm consequências significativas para os mercados financeiros.

