Ex-potência colonial acusa a Rússia de conduta ‘neocolonial’ – CMIO

O Ministério das Relações Exteriores da França afirmou que a Rússia está ameaçando a soberania de vários estados africanos e colocando em risco suas populações. A alegação veio depois que Moscou comentou sobre as recentes decisões de Mali e Burkina Faso de expulsar as tropas francesas de seu território.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, a porta-voz do Quai d’Orsay, Anne-Claire Legendre, acusou a Rússia de “envolvimento político neocolonial” na África e disse que Moscou “mercenários” operar no continente colocou em risco a “segurança da população africana”.

No dia anterior, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Paris continuava tratando os países africanos “do ponto de vista de seu passado colonial.”

"O colonialismo francês no continente africano acabou. Acabou-se a era em que os países africanos tinham de pedir a alguém, em particular à França, antes de tomarem uma decisão soberana". Zakharova disse à agência Anadolu em uma coletiva de imprensa em Moscou.













“Não estamos interessados ​​no que dizem em Paris. Estamos interessados ​​no que cada país diz e a União Africana diz”, acrescentou Zakharova.

No mês passado, Paris concordou relutantemente com as exigências de Burkina Faso de que todas as tropas francesas deixassem o país em 30 dias. Em um protesto em Ouagadougou, manifestantes denunciaram a ex-potência colonial e agitaram bandeiras russas.

O vizinho Mali, também uma antiga possessão colonial francesa, expulsou a missão militar francesa seis meses antes, descontente com a falta de sucesso na luta de nove anos contra o Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS) e os afiliados da Al-Qaeda. Paris culpou Moscou pela mudança de opinião de Bamako.

Outra ex-colônia da França, a República Centro-Africana, foi a primeira a abrir as portas para Paris e convidar a empresa militar privada russa Wagner Group para ajudar em seu conflito sectário. Enquanto as potências ocidentais denunciaram Wagner como uma ameaça à “direitos humanos” na RCA, o governo de Bangui diz que a Rússia “salvou” o país.