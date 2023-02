Petroleiros de propriedade da UE impulsionam remessas de petróleo da Rússia – CMIO

Os carregamentos de dois portos do Báltico subiram para seus níveis mais altos desde 2019, mostram dados

As exportações de petróleo russo carregado em navios-tanque com seguro ocidental subiram em janeiro, com os preços do carro-chefe de Moscou, os Urais, ficando abaixo do limite estabelecido pelos países do Grupo dos Sete (G7) e pela União Europeia, informou a Reuters, citando dados de rastreamento.

O limite de preço para as exportações de petróleo russo por mar de US$ 60 por barril foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. Ele proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços para embarques de petróleo russo, a menos que a carga seja comprada em o preço definido.

O preço médio da mistura de petróleo dos Urais estava em US$ 49,50 por barril em regime free-on-board (FOB) na terça-feira para embarques do porto de Primorsk, e em US$ 47,83 FOB de Novorossiisk, disseram traders à agência.

Os navios-tanque ocidentais devem transportar mais de 9,5 milhões de toneladas de petróleo bruto da Rússia, atingindo uma alta de vários meses em janeiro, com a crescente demanda asiática elevando os preços. Os carregamentos deste mês de petróleo da Rússia e do Cazaquistão de apenas dois portos de Ust-Luga e Primorsk devem atingir os maiores volumes desde 2019, totalizando 7,4 milhões de toneladas, mostraram dados dos traders.

Um quarto de todos os embarques dos Urais da Rússia em janeiro foram movimentados por navios pertencentes à UE, principalmente da Grécia, o dobro de dezembro.

Enquanto isso, outras misturas de exportação russas, como Sokol e ESPO, estão sendo negociadas bem acima do preço máximo, com Sokol sendo negociado a cerca de US$ 78 por barril e ESPO sendo negociado a mais de US$ 72 por barril na terça-feira.

A Rússia se opôs à iniciativa de teto de preço desde o início. No mês passado, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto proibindo o fornecimento de petróleo e derivados russos a compradores estrangeiros que “diretamente ou indiretamente” mencionar o limite em seus contratos. A proibição entrou em vigor em 1º de fevereiro e será válida por pelo menos cinco meses.

