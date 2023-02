O Departamento de Estado confirmou o adiamento da visita de Blinken à China por causa do balão

“Chegamos à conclusão de que as condições não são adequadas agora para a visita do secretário Blinken à China “, disse um porta-voz. Disse que a visita estava a ser preparada desde o ano passado e que seria de grande importância para a discussão de questões bilaterais, mas na actual conjuntura torna-se impossível e a viagem “vai ser remarcada”. Segundo ele, os EUA “esperam que o secretário de Estado visite a China quando as condições forem adequadas”. “Vamos avaliar e decidir se as condições são adequadas para a viagem, e vamos discutir isso com os parceiros chineses”, disse, quando questionado sobre quais são os parâmetros das “condições adequadas”.