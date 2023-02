Pentágono permite que a Ucrânia dispare mísseis de longo alcance à vontade – CMIO

Cabe ao governo de Kiev decidir como usar os novos foguetes para os lançadores HIMARS fornecidos pelos EUA, disse o Pentágono na sexta-feira, confirmando que o último lote de munições que os contribuintes americanos estão financiando incluirá bombas terrestres de pequeno diâmetro lançadas ( GLSDB).

As munições fabricadas pela Boeing consistem em um motor de foguete acoplado a uma bomba de avião, com alcance estimado de até 150 quilômetros. Enquanto o anúncio de sexta-feira listava “munição adicional” para o HIMARS e “foguetes guiados com precisão”, O brigadeiro-general Patrick Ryder disse a repórteres que isso realmente incluía o GLSDB, confirmando a informação vazada para a Reuters no início desta semana.

Ryder também confirmou que os EUA não impedirão que os ucranianos usem os mísseis para atacar profundamente a Rússia.

“Quando se trata de planos de operações ucranianos, claramente essa é a decisão deles. Eles estão na liderança para aqueles ”, ele disse na sexta-feira. “Portanto, não vou falar ou especular sobre possíveis operações futuras, mas, novamente, o tempo todo, trabalhamos com eles para fornecer a eles recursos que permitirão que sejam eficazes no campo de batalha.”













Os GLDSB são produzidos pela Boeing em cooperação com a sueca Saab AB e combinam a bomba de pequeno diâmetro GBU-39 com o motor de foguete M26. Não ficou claro quantas das munições o Pentágono pretendia enviar, ou se elas viriam do estoque militar dos EUA ou precisariam ser produzidas recentemente.

A Reuters afirmou ter visto um documento da Boeing dizendo que as primeiras entregas poderiam ser “já na primavera de 2023.” Enquanto isso, a Bloomberg citou funcionários não identificados que disseram que o cronograma pode ser de até nove meses, dependendo de quando a Força Aérea dos EUA emite o contrato. A Bloomberg também informou que o pedido do GLSDB representaria US$ 200 milhões dos US$ 1,75 bilhão do financiamento da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, referente a contratos de armas e munições que não saem do estoque do Pentágono.

Sempre que os mísseis realmente chegarem, a Rússia já deu a entender como reagirá. Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin encarregou os militares de “eliminando qualquer possibilidade” de ataques de artilharia ucraniana em território russo. O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, disse em uma entrevista na quinta-feira que Moscou “retrocesso” as tropas ucranianas a um alcance em que não sejam uma ameaça.

“Quanto maior o alcance das armas fornecidas ao regime de Kiev, mais longe as tropas precisarão ser movidas”, disse. disse Lavrov.













A Ucrânia usou os lançadores HIMARS fornecidos pelos EUA contra alvos militares e civis em Donbass, Kherson e Zaporozhye. Kiev pediu repetidamente os foguetes do Sistema de Mísseis Táticos do Exército MGM-140 (ATACMS), que têm um alcance de cerca de 300 quilômetros.

Moscou advertiu repetidamente Washington de que fornecer armas pesadas à Ucrânia arrisca cruzar os limites da Rússia. “linhas vermelhas” e envolvendo diretamente os EUA e a OTAN no conflito. Os EUA e seus aliados insistem que não fazem parte das hostilidades, mas continuam a armar Kiev. Pela própria admissão do Pentágono, os EUA comprometeram US$ 32 bilhões em ajuda militar à Ucrânia.