Brexit custa ao Reino Unido mais de US$ 124 bilhões anualmente – analistas – CMIO

A economia do Reino Unido continua perdendo bilhões anualmente após o Brexit, de acordo com uma análise da Bloomberg Economics divulgada na terça-feira.

O relatório afirma que a economia britânica é atualmente 4% menor do que poderia ter sido se o país tivesse permanecido no bloco e está perdendo cerca de £ 100 bilhões (US$ 124 bilhões) um ano após sua saída da UE em 2020.

“O Reino Unido cometeu um ato de autoagressão econômica quando votou para deixar a UE em 2016? As evidências até agora ainda sugerem que sim. A principal conclusão é que a ruptura do mercado único pode ter impactado a economia britânica mais rapidamente do que nós, ou a maioria dos outros analistas, esperávamos,” disse a economista Ana Andrade, coautora do relatório com Dan Hanson.

Os analistas dizem que o desempenho econômico do Reino Unido começou a diferir do resto dos países do G7 após o referendo do Brexit de 2016. Eles dizem que isso foi causado por uma queda no investimento empresarial, já que as empresas têm sido muito cautelosas com os gastos devido à incerteza sobre seu futuro fora do mercado único. De acordo com os cálculos, o investimento empresarial do Reino Unido está atualmente em cerca de 9% do PIB contra a média do G7 de 13%.













Os economistas também culpam o Brexit pela escassez de trabalhadores, que também afeta a economia do Reino Unido. Eles estimam que atualmente haja 370.000 trabalhadores da UE a menos no país do que haveria se a Grã-Bretanha não tivesse saído do bloco.

“A escassez de mão de obra aumenta a pressão inflacionária no curto prazo e restringe o crescimento potencial mais adiante”, escreveram os economistas. “Essa não é uma boa notícia para uma economia que enfrenta perspectivas sombrias de longo prazo, com tendência de crescimento de pouco mais de 1%.”

Até agora, o impacto do Brexit no comércio foi menos significativo, disseram os economistas, mas alertaram que “a longo prazo, esperamos que o comércio sofra o impacto da saída do mercado único.”

