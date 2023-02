MRE da China diz que balão que sobrevoou EUA era para pesquisa meteorológica e pede 'calma'

“O dirigível é da China . É um dirigível civil usado para fins de pesquisa, principalmente meteorológicos. Afetado pelos Westerlies e com capacidade limitada de autodireção, o dirigível se desviou muito de seu curso planejado. O lado chinês lamenta a entrada não intencional do dirigível no espaço aéreo dos EUA devido a força maior”, disse o ministério em um comunicado.