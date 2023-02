O Departamento de Estado disse que não houve mudança na abordagem dos EUA à China por causa do balão

Um porta-voz do Pentágono disse anteriormente que um balão de reconhecimento foi avistado sobre os Estados Unidos . Ele voou das Ilhas Aleutas através do Canadá e chegou ao estado de Montana. Os movimentos do balão são rastreados pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD). Os militares dos EUA acreditam que o balão pertence à China . Eles supostamente não se atreveram a derrubar a sonda por causa do risco de cair em áreas povoadas. A congressista Marjorie Taylor Green exigiu do presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, o abatimento de uma investigação suspeita. Ao mesmo tempo, ela não tem dúvidas de que o objeto no céu é certamente um “balão espião chinês”. Segundo ela, o presidente Donald Trump “jamais toleraria tal coisa”. Trump também pediu “derrubar o balão”.