Netanyahu sugere ajuda israelense à Ucrânia – CMIO

A “atividade” de Israel contra o Irã também ajuda a Ucrânia, sugeriu o primeiro-ministro

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não confirmou nem negou se Israel estava por trás do recente ataque a uma instalação militar em Isfahan, mas disse a repórteres na sexta-feira que seu país está fazendo de tudo para prejudicar “Capacidades do Irã” em múltiplos “arenas”.

“Nos concentramos principalmente na questão iraniana. Há uma aproximação muito grande entre Israel e a França na forma como vemos a ameaça iraniana”, afirmou. Netanyahu disse depois de se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris, de acordo com o Jerusalem Post.

“Operamos de forma independente contra o Irã em diferentes níveis, mas essa atividade também visa sistematicamente degradar ou prejudicar as capacidades do Irã contra nós”, disse. acrescentou Netanyahu. “Mas é claro que também prejudica as capacidades do Irã ou as reduz em relação a outras arenas.”

Falando com Macron, Netanyahu também teria expressado vontade de enviar “coisas militares” para a Ucrânia, de acordo com um funcionário anônimo citado pelo Times of Israel. A assessoria do PM não quis comentar o conteúdo da conversa.

Teerã acusou Jerusalém Oriental de estar por trás do recente ataque a uma instalação militar em Isfahan, que se acredita ser um centro de produção de drones e mísseis. Um alto assessor do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, sugeriu que o ataque estava relacionado ao conflito em andamento com a Rússia, dizendo “A Ucrânia te avisou.”













Kiev e seus apoiadores ocidentais acusaram repetidamente o Irã de fornecer à Rússia drones para serem usados ​​no conflito na Ucrânia. Tanto a Rússia quanto o Irã negam as acusações. Ao mesmo tempo, Teerã admitiu ter enviado alguns drones para Moscou, mas enfatizou que a entrega ocorreu antes das atuais hostilidades que datam de fevereiro de 2022.

No início desta semana, vários veículos informaram que Netanyahu disse à CNN que estava “certamente olhando para” a possibilidade de enviar os sistemas de defesa aérea Iron Dome para a Ucrânia. Embora Kiev tenha exigido as armas, o governo israelense anterior disse que tal curso de ação era impraticável porque não tinha nenhuma sobrando.

O Iron Dome é parcialmente financiado pelos contribuintes americanos, e Kiev pressionou Washington – seu principal patrocinador no Ocidente – para fazer Jerusalém mudar de ideia. Na terça-feira, durante uma visita de dois dias a Israel, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que o governo de Joe Biden esperava que o governo de Netanyahu “fornecer apoio para todas as necessidades da Ucrânia,” especificando que isso significa “humanitário, econômico e de segurança” também.













Até agora, a ajuda israelense à Ucrânia incluiu coisas como suprimentos médicos e ambulâncias, mas não chegou a armas e munições, para frustração de Kiev.

“Todos os países que fornecem armas [to Ukraine] deve entender que vamos considerar estes [weapons] para serem alvos legítimos das forças armadas russas”, A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse a repórteres em Moscou esta semana, referindo-se a relatos de que Israel pode se juntar aos EUA e à OTAN no armamento de Kiev.

“Qualquer tentativa – implementada ou mesmo não realizada, mas anunciada, para o fornecimento de armas adicionais, novas ou outras – levou e levará a uma escalada desta crise. E todos devem estar cientes disso”, acrescentou Zakharova.