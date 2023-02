Nação da UE varrida por onda de falências – Bloomberg – CMIO

O número de empresas insolventes na Suécia aumentou acentuadamente em janeiro, informa a agência

O número de falências na Suécia atingiu o nível mais alto em pelo menos uma década em janeiro, em meio à crescente pressão sobre as construtoras devido à crise do mercado imobiliário, informou a Bloomberg na quarta-feira.

De acordo com o meio de comunicação, citando a agência de referência de crédito UC, o número de pedidos de falência subiu para 622, marcando um aumento de 47% em relação ao ano anterior.

A Suécia tem lutado contra sua pior queda nos preços da habitação em três décadas. A situação contribuiu para um aumento da inadimplência no setor de construção, com 130 construtoras declarando falência no mês passado. Os preços das casas caíram 16% desde o pico no primeiro trimestre do ano passado, com os economistas projetando que a queda continuará.

“Durante o outono, vimos falências em empresas voltadas para o consumidor, como varejo, hotéis e restaurantes”, disse a economista da UC, Johanna Blome. “Agora vemos que o maior aumento está acontecendo em setores intimamente ligados à indústria e aos investimentos de longo prazo.”

Uma forte queda no setor imobiliário da Suécia prejudicou a maior economia da região nórdica. De acordo com estimativas do Conselho Nacional de Habitação da Suécia, a construção de novas casas cairá drasticamente em 44% este ano, para 33.000. Enquanto isso, uma queda na construção pode pesar ainda mais na atividade econômica, alertou o relatório.

O governo sueco anunciou no final de 2022 que o país estava entrando em uma recessão que duraria até 2025. O PIB do país deve cair 0,7%, enquanto o desemprego deve subir para 7,8% em 2023 e 8,2% em 2024.

